Credit Suisse, Visco: "Nessun allarme, banche Ue coperte da liquidità"

Visco e la risposta Ue agli Usa sull'inflazione: "Proseguire sulla direzione del Next Generation Eu"

Il piano Usa "nulla a che fare con l'inflazione", pur chiamandosi Inflation reduction act, ma "è la sfida del governo americano nell'affrontare il cambiamento climatico con incentivi alle imprese, perché investano in metodi di produzione green e non usino al massimo i combustibili fossili".

Per il governatore Visco, l'Europa deve proseguire nella direzione del Next Generation Eu.

Visco sulla crisi delle banche: "Abbiamo tutti gli strumenti per far fronte a problemi di liquidità"

Durante il lancio di Affari e Finanza di Repubblica alla Bocconi di Milano, è intervenuto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha detto: ""Ci siamo riuniti a Francoforte essendo preparati sul caso Silicon Valley. A cena ci siamo ritrovati a parlare del caso Credit Suisse. Si sono sovrapposte due grandi perturbazioni, in due aree con cui noi abbiamo molto a che fare. Il sistema finanziario europeo non è direttamente coinvolto, come accadde nella crisi finanziaria", ha detto il governatore Visco, in riferimento alle turbolenze di questi giorni.

"Riportare l'inflazione al 2% deve essere la nostra stella polare", ha detto il Governatore della Banca d'Italia.