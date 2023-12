Crisi Visibilia, al via la composizione negoziata: depositata l'istanza

Visibilia, presentata istanza di avvio della composizione negoziata della crisi

È stata depositata l'istanza di apertura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di Visibilia Editore, società fondata da Daniela Santanché e quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Lo rende noto la società in un comunicato. A supporto dell’istanza Visibilia ha elaborato, con il supporto di Bernoni Grant Thornton come advisor, un preliminary plan contenente una manovra economico-finanziaria per la ristrutturazione della situazione debitoria del gruppo e della controllata Visibilia Editrice.