Vivendi, Bollorè vende 1,5mln di azioni: il titolo crolla alla Borsa a Parigi

Vincent Bollorè vende 1,5 mln di azioni e il titolo Vivendi crolla in Borsa

Vivendi, primo azionista di Telecom Italia, “vince” il peggior titolo dell’indice CAC 40 della seduta odierna dopo la mossa del suo azionista di controllo Vincent Bollorè. Tramite la società Compagnie de Cornouaille infatti, l’imprenditore ha ceduto oltre 1,5 milioni di azioni, corrispondenti allo 0,14% del capitale della media company francese, che per questo ha registrato un calo repentino alla borsa di Parigi. La discesa è partita in picchiata con un -9%, per poi assestarsi nel corso della mattina intorno al -7,22%, posizionandosi a 8,758 euro. Tuttavia, le previsioni fanno presagire un ulteriore crollo verso l'area di supporto vista a 8,465 e successiva a 8,171.

L’operazione di vendita dei titoli è stata appena diramata dall’Amf, la Consob francese. Questa decisione suona in contraddizione con le indiscrezioni sembrerebbe andare in direzione opposta alle indiscrezioni su una presunta offerta pubblica di acquisto da parte di Bolloré su tutto il gruppo Vivendi, di cui Bollorè è azionista di riferimento.