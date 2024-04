Vivienne Westwood, Christie’s mette all’asta i look più iconici della designer

Il guardaroba di Vivienne Westwood all'asta da Christie's

Il guardaroba di Vivienne Westwood, morta a 81 anni nel 2022, sarà messo all’asta a Londra da Christie’s, la più grande casa d'aste al mondo. L'obiettivo? Raccogliere fondi per le cause benefiche da lei sostenute.

Andreas Kronthaler, marito della stilista e direttore creativo della maison Vivienne Westwood, ha selezionato alcuni dei più iconici look creati dalla moglie. Gli abiti saranno poi venduti in due aste separate: una dal vivo, che si terrà a Londra il 25 giugno, e un'altra online, che si svolgerà dal 14 al 28 giugno. In totale saranno venduti tra 200 lotti, simbolici della vita e della carriera della designer britannica, a partire dalla stagione Autunno-Inverno 1983/84, intitolata “Witches”.

“Il senso dell’attivismo, dell’arte e dello stile di Vivienne Westwood è insito in ogni singolo pezzo da lei creato – ha aggiunto Adrian Hume Sayer, direttore private e iconic collections di Christie’s e head of sale -. "La mostra e le aste di Christie’s celebreranno la sua straordinaria visione con una selezione di look che rappresentano momenti significativi non solo della sua carriera, ma anche della sua vita personale. Questa sarà un’opportunità unica di entrare sia nel mondo pubblico che in quello privato della grande Dame Vivienne Westwood e di raccogliere fondi per le cause in cui lei credeva così ardentemente”.

Il ricavato sarà devoluto The Vivienne Foundation, Amnesty International e Médecins Sans Frontières, oltre a The Big Picture-Vivienne's Playing Cards, progetto della Vivienne Foundation a sostegno di Greenpeace. Va aggiunto che, in occasione dell’asta, sarà allestita una mostra dal titolo “Vivienne Westwood: The Personal Collection”, visitabile dal 14 al 24 giugno, presso la stessa sede di Christie’s, in King Street.