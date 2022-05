Volkswagen, il big dell'auto corre nel trimestre: utile raddoppiato a 6,56 mld

Volkswagen, il gruppo automobilistico tedesco conferma la guidance 2022

Vendite in aumento dello 0,6% a 62,67 miliardi di euro, l'ebitda cresce del 22,1% a 712 milioni di euro, mentre il risultato operativo registra un aumento a 8,45 miliardi di euro con un balzo del 75,5%: il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen archivia il trimestre con un saldo operativo positivo, ma con ricavi sotto le attese per 62,74 miliardi di euro, in crescita dello 0,6% anno su anno: il consensus Bloomberg indicava ricavi per 63,54 mld. L'utile è invece balzato a 6,56 miliardi di euro, più che raddoppiato dai 3,24 miliardi dell'analogo trimestre 2021.

Il colosso tedesco conferma le sue stime per il 2022, prevede anche un aumento delle spese di ricerca e sviluppo del 10%. Per Herbert Diess, ceo del gruppo "anche in un mondo più polarizzato, Volkswagen è fermamente impegnata ad espandere la sua presenza globale per aumentare la crescita redditizia in futuro".

Nella nota Volkswagen ha annunciato di aver mantenuto le sue prospettive per l'anno in corso dopo che la sua rete di produzione globale l'ha aiutata a compensare le interruzioni della catena di approvvigionamento causate dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia di coronavirus.

Nel dettaglio Volkswagen ha affermato di continuare ad aspettarsi un aumento delle vendite dell'8%-13% e un margine di profitto operativo del 7%-8,5% nel 2022, confermando il supporto ricevuto dalla sua rete globale che le ha permesso di spostare parti e componentistica nelle regioni e nei marchi che ne avevano piu' bisogno. "Essendo una azienda veramente globale, disponiamo di ampie capacità di produzione in tutti i principali mercati di crescita e vendita in tutto il mondo", ha affermato l'amministratore delegato Herbert Diess.

"La configurazione globale di Volkswagen ci ha aiutato a mitigare molti degli effetti negativi che stiamo attualmente vedendo". L'azienda ha ancora sottolineato l'incertezza derivante dal conflitto in Ucraina e dalla pandemia, aggiungendo che la societa' al momento non puo' prevedere il pieno impatto che un deterioramento della situazione avrebbe sulle sue attività. Volkswagen ha inoltre confermato che potrebbe quotare la divisione di lusso Porsche in un'offerta pubblica iniziale parziale entro la fine dell'anno e ha affermato di aspettarsi ancora un miglioramento dell'offerta di chip nella seconda metà dell'anno.

