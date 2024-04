Von der Leyen femminista: "Poche donne a lavoro, difficile superare l'inferno"

La strigliata di Ursula von der Leyen nel suo ultimo discorso al Parlamento Europeo: "Diverse criticità nell'Ue"

Dalla crescita dell’occupazione alla necessità di rafforzare la competitività globale. Questi i temi principali nel discorso di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, alla Plenaria del Pe, dando anche spazio al ruolo cruciale del commercio equo e della mobilitazione del capitale privato per sostenere l'innovazione e la crescita industriale.

"Non ho dimenticato che nel 2020 molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo. Al contrario, oggi abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea”, dichiara con fierezza la presidente della Commissione Ue. “La disoccupazione è ai minimi storici, inferiore al 6%. L'occupazione è ai massimi storici, oltre il 75%. E l'inflazione è ormai vicina al nostro obiettivo del 2%. Cari colleghi, abbiamo attraversato l'inferno e l'acqua alta. Ma per molti aspetti ne siamo usciti più forti di cinque anni fa", ha detto all'ultima Plenaria del Pe.

"Tuttavia, le onde d'urto di queste crisi hanno avuto ripercussioni sulla competitività dell'Europa. Il modello di business di molte industrie europee si basava sull'energia a basso costo proveniente dalla Russia e sul commercio con una Cina in crescita. Oggi ci troviamo di fronte a una Russia canaglia e a una Cina in difficoltà con la domanda interna", ha sottolineato von der Leyen.

"Oltre alla geopolitica”, aggiunge poi, “ci sono altre tendenze che influenzano la nostra competitività. Nell'ultimo decennio, la produttività del lavoro in Europa è aumentata solo dello 0,8% all'anno, rispetto all'1,1% degli Stati Uniti. Queste tendenze possono essere affrontate solo con uno sforzo concertato a livello europeo e nazionale. Pertanto, il ripristino del nostro vantaggio competitivo deve essere al centro dell'agenda economica dell'Europa nel 2024 e oltre. Sono assolutamente convinta che, con la spinta necessaria, possiamo dare il via a un nuovo slancio della competitività europea".

"I costi dell'energia continuano a incidere sulla nostra competitività - ha aggiunto von der Leyen -. L'Agenzia Internazionale per l'Energia ci dice che potrebbe esserci un po' di sollievo in vista. L'anno scorso, durante la crisi energetica, sono stati fatti molti investimenti. Una grande ondata di nuovi progetti di esportazione di Gnl (gas naturale liquefatto) sta arrivando sul mercato. E presto potremmo passare da una carenza globale di Gnl ad un'abbondanza di Gnl. Di conseguenza, ci aspettiamo un calo dei prezzi del gas".

"Un'altra priorità è affrontare la carenza di manodopera e di competenze che affligge la nostra economia. Dobbiamo formare il maggior numero possibile di giovani disoccupati. Ogni giovane ha un grande potenziale. Anche se si trovano a dover affrontare ostacoli di ogni tipo. Assicuriamoci che abbiano l'opportunità che meritano. Dobbiamo aumentare l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Un'assistenza all'infanzia accessibile e conveniente, e buone scuole e orari di lavoro flessibili per i genitori sono un must assoluto", ha sottolineato von der Leyen.

"Infine, possiamo offrire soluzioni più flessibili per i lavoratori di lungo corso per continuare la loro carriera. E dobbiamo attrarre i giusti talenti dall'estero. Stiamo investendo 65 miliardi di euro nelle competenze, attraverso NextGenerationEU e il Fondo sociale europeo. E le competenze devono continuare a essere al centro della nostra azione", ha spiegato.

"L'Europa è un continente commerciale e una parte significativa della nostra prosperità deriva dal commercio. Se è vero che nel prossimo decennio il 90% della crescita più significativa nelle regioni extraeuropee, dovremmo approfittarne. E la nostra Unione non è seconda a nessuno nel negoziare accordi commerciali. Abbiamo la più grande rete di accordi commerciali al mondo, con un totale di 74 Paesi. Il valore del commercio dell'Ue attraverso questi accordi ha superato per la prima volta i 2.000 miliardi di euro nel 2022”, ha spiegato la presidente della Commissione Ue.

"Il commercio deve essere equo. Abbiamo bisogno di condizioni di parità a livello globale. E dobbiamo affrontare i rischi che l'apertura comporta. Abbiamo bisogno, ad esempio, di strumenti per affrontare i problemi di sovracapacità produttiva al di fuori dell'Ue. Mi riferisco alla sovrapproduzione strutturale, ottenuta in gran parte con i sussidi. Da qualche parte deve andare. Altri stanno chiudendo i loro mercati. Quindi il nostro mercato è una destinazione attraente e i nostri produttori rischiano di essere costretti a uscire dal mercato. E dobbiamo anche coinvolgere le economie in via di sviluppo di tutto il mondo, perché la loro industrializzazione è minacciata direttamente", ha sottolineato von der Leyen.

"È giunto il momento di trovare una soluzione sistemica che mobiliti l'immenso capitale privato europeo. E una parte essenziale di questa soluzione è il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali", che potrebbe portare alla raccolta di "470 miliardi" di investimenti privati aggiuntivi”, ha detto Ursula von der Leyen alla Plenaria del Pe.

"Ora abbiamo un mandato chiaro per andare avanti su tre questioni vitali. Primo, armonizzare le norme nazionali su temi come l'insolvenza. Questo darà agli investitori la prevedibilità che Secondo, progetteremo e creeremo prodotti di risparmio transfrontalieri per gli investitori al dettaglio. Terzo, la Commissione è stata incaricata di rafforzare la supervisione a livello europeo dei più importanti operatori del mercato. La strada da percorrere è quindi chiara", ha sottolineato von der Leyen. "Se vogliamo finanziare la nuova rivoluzione industriale dobbiamo mobilitare il capitale privato europeo. È giunto il momento di trasformare la volontà politica in azione", ha sottolineato.