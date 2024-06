Vr46 Racing Apparel: “sbanda” la società di Valentino Rossi

"Sbanda” la società di Valentino Rossi

A tre anni dal suo ritiro dalle gare di MotoGP Valentino Rossi “sbanda” ancora con la principale delle sue varie società, la Vr46 Racing Apparel (dove lavorano 35 persone) che ha chiuso i numeri del 2023, che dovevano essere positivamente impattati dalla ripresa post-pandemia, con ricavi scesi anno su anno da 13,4 milioni di euro a 9,3 milioni e l’ultima riga è stata in perdita per 348mila rispetto al passivo di 770mila euro del precedente esercizio, anche se il disavanzo è stato subito tutto ripianato dall’assemblea dei soci attingendo alle riserve.

I ricavi del 2023 sono arretrati “a seguito - si legge nella relazione sulla gestione - sia dell’attività legata al mondo della musica in quanto Jovanotti non ha organizzato altri eventi dopo il Jova Beach Party del 2022 (ma quest’anno il cantante sarà di nuovo in tournée, ndr), sia nell’ambito delle vendite in distribuzione che hanno risentito di alcune commesse non rinnovate o chiuse anticipatamente, come la Paddock Blue di Yamaha o la collezione Suzuki”.

“Tutti i canali - si legge inoltre - hanno risentito della continuità delle collezioni principali non rinnovate per il 2023, con volumi in calo sulle collezioni Classic, Core e Dual Monster”. La relazione lamenta anche “la mancanza di eroi” del mondo della MotoGP che non aiuta la notorietà dello sport e quindi tutto il merchandising e non a caso l’azienda del “Dottore” ha chiuso il temporary store presso l’Outlet Scalo di Milano. C’è da dire che la società vanta comunque un patrimonio netto di circa 11 milioni.