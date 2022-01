Wall Street, feature negativi dopo il tracollo per verbali Fed sull'inflazione

Wall Street, ieri 5 gennaio in netto calo (S&P -1,94%). Fed più aggressiva contro l'inflazione

Anche oggi 6 gennaio Wall Street dovrebbe iniziare una seduta negativa, sulla scia del crollo di ieri, in particolare del Nasdaq, sul quale hanno influito le indicazioni provenienti dai verbali dell'ultima riunione della Fed.

Secondo gli esperti della centrale americana, l'inflazione si sta dimostrando piuu' elevata e duratura del previsto e questo potrebbe rendere necessario alzare i tassi d'interesse prima di quanto stimato in precedenza. Inoltre per il Fomc e' necessario ridurre gli stimoli monetari, non piu' cosi' necessari. I future sul Dow Jones cedono lo 0,18%., quelli sullo S&P 500 lo 0,46%, sul Nasdaq perdono lo 0,71%.

Wall Street in profondo rosso con Fed, Nasdaq -3,3%

Chiusura in profondo rosso per Wall Street mercoledì 5 gennaio dopo la diffusione dei verbali della Fed, che hanno messo nero su bianco come l'inflazione si stia dimostrando piu' elevata e duratura di quanto stimato e come questo potrebbe rendere necessario un rialzo dei tassi d'interesse prima del previsto.

I titoli tecnologici hanno pesato sull'intero mercato, con l'eccezione del Dow Jones, che ha finito per essere trascinato in rosso anche lui. Dopo un avvio cauto e in ordine sparso, immediatamente dopo la diffusione delle minute della riunione di meta' dicembre del Fomc, il braccio operativo della Fed, c'e' stato un repentino crollo dei principali indici. I verbali dell'ultima riunione del comitato di politica monetaria della Fed hanno mostrato la volonta' di affrontare l'inflazione a testa alta.

Il Dow - partito positivo - ha chiuso in calo dell'1,07% a 36.407,11 punti, lo S&P 500 e' crollato dell'1,90% a 4.702,30 punti. Ma a pagare il prezzo piu' alto e' stato il Nasdaq, scivolato al -3,34% a 15.100,2 punti (il peggior risultato dallo scorso febbraio) perche' l'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse prima del previsto unita a una probabile forte stretta degli stimoli monetari per domare l'elevata inflazione ha fatto balzare il rendimento dei Treasury a 10 anni sopra l'1,70%, a un massimo di nove mesi (dall'1,666% di ieri).

Anche i rendimenti dei titoli di Stato Usa a 30 e 2 anni sono aumentati, raggiungendo rispettivamente il 2,0874% e lo 0,8156%. Gia' sviato, il Nasdaq e' quindi crollato. I membri della Fed hanno indicato, in un linguaggio inequivocabile, che ora intendono aumentare il tasso di riferimento dell'istituzione prima e piu' volte del previsto. Inoltre, si tratta ora di iniziare a ridurre il bilancio della Fed subito dopo il primo rialzo dei tassi, cosa che ha colto di sorpresa gli operatori.

"Al mercato non e' piaciuto questo passaggio", hanno commentato gli analisti di Briefing.com in una nota. "I titoli che hanno multipli elevati (prezzo delle azioni rispetto agli utili) di solito subiscono un duro colpo quando sembra che la Fed stia per aumentare i tassi", ha affermato il gestore degli investimenti della societa' di gestione Bokeh Capital Partners.

Questo e' il caso di molti titoli che hanno registrato guadagni 'sfacciati' nel 2021, come Alphabet (-4,68%), Tesla (-5,35%), o Apple (-2,66%). Sono state colpite anche le pepite della new economy introdotte in borsa in pompa magna nel 2021, come la societa' di servizi finanziari online SoFi (-6,31%) e la piattaforma virtuale Roblox (-6,95%).

Anche le star delle criptovalute e della blockchain lo hanno preso per il loro rango, gli investitori hanno abbandonato, ad esempio, Coinbase (-6,36%) e la societa' di mining di valuta virtuale Riot Blockchain (-12,06%). Alcuni titoli rari hanno resistito a questo vento cattivo e hanno permesso al Dow Jones di limitare le perdite, in particolare titoli del settore medico come Merck (+2,43%) e Walgreens (+0,97%).

"Il mercato vendera' massicciamente per qualche giorno, il tempo di digerire" la pubblicazione della Fed, ha commentato Kim Forrest. Un'altra stella della promozione delle Ipo del 2021, il produttore di veicoli elettrici Rivian (-11,22% a 90,01) ha subito il peso di una serie di annunci dai suoi concorrenti.

La General Motors (-4,56% a 62,74 dollari) ha presentato mercoledi' al Ces, il tech show di Las Vegas, una versione elettrica del proprio pick-up di punta, il Silverado. Stellantis ha anche svelato un'importante partnership con Amazon, che prevede un ordine dal produttore di "migliaia" di veicoli elettrici all'anno a partire dal 2023.

Rivian, che e' stata quotata in borsa a meta' novembre, finora ha basato parte della sua popolarita' tra gli investitori su un ordine di 100.000 furgoni elettrici da parte di Amazon. Ottima performance anche per le azioni di AT&T (+2,22% a 26,21 dollari), il cui direttore generale ha comunicato buoni numeri di abbonamenti telefonici e ha segnalato che la cessione di WarnerMedia (controllata dei contenuti) a Discovery (-1,12% a 26,45 dollari) sta procedendo come previsto.

Perdite anche l'impresa di cloud computing con sede a San Francisco Salesforce (-8,29%), Microsoft (-3,84%), Mela Sciences (-2,66%) e Nike (-2,49%).