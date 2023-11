Zara, il patron Ortega è l'uomo più ricco di Spagna. Ecco il suo patrimonio

Zara, il patron (e figlia) al comando della classifica dei "paperoni" spagnoli

Amancio Ortega, il proprietario del noto gruppo di abbigliamento Zara, è (ancora) l'uomo più ricco di Spagna. Lo conferma la classifica Forbes, che anche quest'anno ha stilato i "paperoni" iberici e riporta un patrimonio di oltre 81 miliardi di euro nelle tasche dell'imprenditore galiziano.

Ironia della sorte (si fa per dire) al secondo posto troviamo la figlia del patron, Sandra, seguita nell'ordine da: Rafael del Pino, presidente di Ferrovial, storica azienda di infrastrutture per i trasporti, Juan Carlos Escotet, proprietario di Abanca, una banca galiziana, e Juan Roig Alonso, patron di Mercadona, la catena di supermercati più importante di Spagna.

La top 5 dei miliardari spagnoli vanta complessivamente la bellezza di 102,7 miliardi di euro, che equivale a circa la metà (48%) del patrimonio dei restanti 95 "ricconi" spagnoli. Non per tutti però il vento soffia sempre a favore. Infatti, come riporta Forbes, tra i "decaduti" troviamo il cantante Julio Iglesias, che scende di ben nove posizioni e scivola al 49esimo posto delle top 100, con un patrimonio pari a 750 milioni di euro.

Resta (inaspettatamente) fuori dalla rosa considerata lo sportivo spagnolo più ricco, ovvero il tennista Rafael Nadal, che con un capitale di 297 milioni precede il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, (270 milioni), che a sua volta è seguito dall'ex calciatore Andrés Iniesta, la cui ricchezza è stimata intorno ai 100 milioni.