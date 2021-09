Elezioni Canada, il Sikh Singh cresce. Trudeau rischia: sotto attacco su Aukus

Alla vigilia delle elezioni sale l'attesa in Canada, con una situazione di parità delle intenzioni di voto per i liberali uscenti e i rivali conservatori, accreditati dai sondaggi al 32%. Attaccato dagli altri contendenti e criticato da una parte della popolazione, il premier uscente Justin Trudeau, visibilmente in difficoltà, sta moltiplicando i suoi appelli a procedere a un voto strategico per bloccare la strada ai conservatori di Erinn O'Toole, che accusa di "voler fare indietreggiare il Canada".

Elezioni Canada, cresce la sinistra di Singh, di origini Sikh

In rapida ascesa il Nuovo partito democratico (NPD, sinistra) di Jagmeet Singh, a quota 20%, destinato a diventare la terza forza politica in Canada, ago della bilancia tra i due primi. Numeri alla mano, secondo diversi analisti, si potrebbe riproporre lo stesso scenario delle ultime elezioni del 2019, quando nessuna delle due formazioni maggiori riuscì a ottenere la maggioranza di 170 seggi su 338 alla Camera dei comuni, complicando la formazione di un nuovo governo.

Elezioni Canada, Trudeau sotto attacco anche per l'assenza dal patto Aukus

In una campagna elettorale lampo di 36 giorni, Trudeau sembra aver perso terreno, raggiunto da critiche in materia di lotta alla crisi climatica ed economica e colpito da diversi scandali che hanno rabbuiato la sua immagine, ma non si da' per vinto, anzi. "Siamo gli unici in grado di fermare Erin O'Toole e a potere impedire al Canada di indietreggiare" ha dichiarato Trudeau, in campagna a Halifax, nell'Est del Paese, sottolineando che il suo partito e' l'unico ad avere un programma "ambizioso e realista" a tutela dell'ambiente. Ma ora a danneggiarlo ci ha pensato anche Joe Biden, visto che il nuovo patto di difesa Aukus ha escluso il Canada e Trudeau è sotto attacco per questo.

L'opzione del voto strategico è stata respinta con forza dal leader di sinistra dell'Ndp, Singh, criticando il fatto che "Trudeau si presenti come un progressista, ma in fondo qual è il suo bilancio?", ha chiesto ai suoi elettori durante un comizio in Ontario. Singh ha ricordato che il Canada e' l'unico Paese del G7 in cui le emissioni di gas serra sono aumentate negli ultimi sei anni. "È il politico più amato dai giovani canadesi, appare sulle copertine delle riviste di moda in abiti sartoriali, ha sedotto milioni di fan con video dove accenna passi di danza postati su TikTok", racconta su Singh Repubblica. Ma la realtà è che la partita sembra ancora a due.