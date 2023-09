Nata nel 1997 in provincia di Bergamo, Elisa Ravasio, in arte Rapcat, è un'esordiente influencer che sta riscontrando molto successo nel mondo dei social media.

Inizia la sua carriera posando come fotomodella per diversi brand locali fino a diventare testimonial di punta di aziende cosmetiche e di abbigliamento, aggiudicandosi le copertine di riviste online e cartacee, sia italiane che internazionali, e numerose comparse in importanti programmi televisivi tra cui Forum, Din Don, Guess My Age, Naked Dinner e Naked Attraction, oltre che diverse interviste in piccole tv locali.

Protagonista di numerosi shooting in Italia, Spagna, Svizzera e Grecia e con un seguito di 782mila followers su Instagram, Elisa non è solo una promettente influencer: parla 6 lingue e ha lavorato 5 anni come interprete e commerciale estero. Attualmente, si occupa di pubblicità e offre consulenze di social media management, gestendo i profili social di clienti e aziende che si rivolgono a lei.

Ma non rinuncia a qualche piccolo sfizio personale, tra viaggi a Bali, Montecarlo, Mauritius e Dubai e qualche scatto per PlayBoy, diventando ufficialmente una loro "playmate" da quest'anno.

Dietro l'apparenza di una ragazza acqua e sapone, Elisa nasconde un animo ribelle.

Sentiremo sicuramente parlare di lei!

Instagram: