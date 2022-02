Blanco, biglietti a ruba per i concerti: le foto che fanno impazzire le fan

Blanco, il fenomeno impazza sui social. Sold out il tour estivo

Dopo Sanremo è scoppiato il fenomeno Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, il diciannovenne che insieme a Mahmood ha raggiunto 34 milioni di stream su spotify con “Brividi”, che tra il 4 e il 10 febbraio si è assestata al nono posto della Top Songs Global. Il brano ha venduto oltre 100mila copie, aggiudicandosi il disco di platino.

Il successo del Festival di Sanremo ha fatto scattare la “Blanco-mania”, portando il cantante in testa tra i trend sui social con gli hashtag #BlanchitoBebe e #BluCelesteTour. Non a caso, sono andati sold out tutti i ticket per il suo tour: oltre 300mila biglietti venduti dai produttori e distributori ufficiali Vivo Concerti e Friends & Partners. Il tour al via da aprile, sarà in giro per l’Italia per tutta l’estate: partirà il 3 aprile da Padova per poi chiudersi il 17 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Blanco



Le date estive sono state aggiunte dopo il primo posto a Sanremo, e nel giro di pochissime ore sono andate esaurite ovunque. Se i biglietti erano in vendita sulle piattaforme ufficiali con prezzi abbordabili, da 25 a 28 euro, ora, sui canali di secondary ticketing come Viagogo e Stubhub si trovano a prezzi proibitivi: fino a 404 euro per la data del 30 luglio a Catania.

