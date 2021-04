Can Yaman, quanto guadagna l'attore turco: cifre da capogiro. Web infuriato

Sul web torna un argomento che fa molto chiacchierare: lo stipnedio del bellissimo attore turco Can Yaman. Sono tante le indiscrezioni circolate nel corso dei mesi. Gli ultimi rumors hanno mandato su tutte le furie i fan. Can Yaman avrebbe un guadagno da capogiro per i ruoli di volta in volta interpretati. Ecco le cifre da capogiro che fanno infuriare il web.

Quanto guadagna Can Yaman: cachet per ogni puntata

Sul web continuano a circolare indiscrezioni sul cachet di Can Yaman. L'attore turco è super amato in Italia dopo le interpretazioni nelle serie turche DayDreamer e Bitter Sweet. Ogni volta che raggiunge il nostro Paese viene accolto da un bagno di folla. E' richiesto come ospite in moltissimi programmi televisivi. Le regine di Mediaset lo hanno già ospitato più volte. Can Yaman è infatti stato da Maria De Filippi a C'è Posta per Te, a Verissimo da Silvia Toffain e a Live Non è La D'Urso da Barbara D'Urso.

Sono tanti i progetti all'orizzonte per l'attore. Lo ha voluto anche Ferzan Ozpetk col quale è già stato girato uno spot televisivo per la pasta De Cecco.

Can yaman è impegnatissimo. Ma quanto guadagna? I fan continuano a chiederselo e le ultime capocifre di cui si vocifera sul web sono davvero da capogiro.

Can Yaman guadagno prima e dopo DayDreamer

Il cachet di Can Yaman sarebbe decisamente cambiato dopo il ruolo da protagonista in DayDreamer. Prima avrebbe guadagnato circa 2.000 euro a puntata, come riporta torresette.news. Per la famosissima serie turca con Demet Ozdemir, Can Yaman avrebbe iniziato a guadagnare 6.000 euro a puntata per la prima stagione. Nella seconda stagione il cachet sarebbe addirittura salito a 8.000 euro a puntata.

Per la nuova serie Mr. Wrong, che arriverà presto in Italia, l'attore guadagnerebbe le stesse cifre da capogiro.

Tutte queste indiscrezioni sarebbero state mal digerite dai fan, i quali non avrebbero preso di buon grado neanche la presunta relazione con Diletta Leotta. A proposito di cifre, sta facendo scalpore anche il costo dell'anello di fidanzamento che Can avrebbe regalato alla conduttrice sportiva. Si tratterebbe di un diamante Tiffany dal valore di 40.000 euro.