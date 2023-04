Cene nudiste in casa tra sconosciuti, la nuova moda che spopola negli Usa

Cenare "senza veli": spopola la moda pro nudità

Avete mai pensato di poter cenare con degli sconosciuti completamente nudi? La modella Charlie Max sì e l’ha reso realtà. La modella e artista americana infatti ha avuto questa idea di organizzare delle cene nudiste con precise caratteristiche: tra le mura di casa, con persone estranee e a base di cucina vegana. “La nudità mi ha aiutato a immergermi in un viaggio di amore per me stessa”, ha raccontato la creator, ammettendo l’imbarazzo iniziale che vivevano i primi ospiti, ma poi tutto è venuto più naturale.

Quella che in potenza era nata quindi come una sperimentazione della nota filosofia ispirata alla “body positivity” si è nel tempo trasformata in un business a tutti gli effetti. Si chiamano Füde Dinner Experiences e durante questi eventi “esclusivi” ci si può abbandonare all’istinto in totale libertà. Ci si riunisce tutti insieme in una casa per cucinare nudi, mangiare nudi e conoscersi, stando nudi.

Gli appuntamenti sono periodici e ancora economicamente accessibili, il biglietto infatti costa 88 dollari. Ormai c'è così tanta richiesta che la partecipazione prevede un iter di selezione. Insomma, a chi è incuriosito dalla novità senza veli, non resta che provare.