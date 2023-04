Claudia Ruggeri, solo asciugamano e niente più... Foto

La Ruggeri è comodamente distesa sul lettino e il suo corpo è “coperto” soltanto dall’asciugamano



Claudia Ruggeri è una showgirl molto amata dagli italiani: i numeri che vanta sui social testimoniano sicuramente ciò. Il popolo del web è letteralmente innamorato di lei: tutti la seguono con profonda ammirazione e passione. I fans aspettano con ansia nuovi post tutti i giorni: la romana, infatti, pubblica con grande frequenza contenuti straordinari.

In tutti questi anni, la nativa di Roma ha raggiunto la popolarità grazie al programma ‘Avanti un altro’: nello show di Bonolis, la Ruggeri sciocca spesso i telespettatori con outift illegali. Su Instagram, la 39enne piazza immagini da cardiopalma in cui mette in mostra le sue curve spettacolari. Poco fa, ad esempio, si è presentata con soltanto l’asciugamano: la visione ha ovviamente acceso gli animi sul web.

Claudia sempre sbalorditiva sui social network: la meravigliosa conduttrice - come si legge su www.sportnews.eu - delizia ogni giorno i fans con immagini da bollino rosso in cui mette in mostra anche i suoi lati più nascosti. Dotata di una bellezza assurda e di un fisico monumentale, la 39enne anche oggi ha deciso di far girare la testa ai seguaci con una fotografia fenomenale.

La Ruggeri è comodamente distesa sul lettino e il suo corpo è “coperto” soltanto dall’asciugamano. Il rischio di un fuori tutto è dietro l’angolo: gli utenti guardano con profonda ammirazione questi contenuti così infuocati. La Miss di ‘Avanti un altro non è di certo nuova a questo tipo di immagini: ogni giorno, la splendida romana fa vedere tutto il suo bollente repertorio. Web ancora in tilt: i followers possono nuovamente ringraziarla.