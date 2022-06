Comedy Central Presents: The Pozzolis Family e... 4 appuntamenti da ridere

Comedy Central Presents, quattro puntate registrate allo Spirit de Milan

Comedy Central riporta il grande teatro sul piccolo schermo. Da lunedì 20 giugno alle 21.00 in prima serata su Comedy Central, il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità, visibile sul canale Sky 129 e in streaming su NOW, arriva la nuova stagione in prima tv assoluta di Comedy Central Presents.

Quattro appuntamenti inediti su Comedy Central – registrati allo Spirit de Milan – con alcuni dei più esilaranti rappresentanti della comicità di questi ultimi anni che porteranno sul palco dei monologhi rigorosamente inediti: tante risate di qualità e in quantità con Davide Calgaro, Eleazaro Rossi, Arianna Porcelli Safonov e The Pozzolis Family.

Comedy Central Presents: Davide Calgaro

Il protagonista del primo appuntamento – in onda in prima serata su Comedy Central – è Davide Calgaro che racconterà al pubblico la vita nel quartiere in cui è cresciuto, Baggio, toccando temi come la fine dell’adolescenza, l’andare a vivere da solo e il non essere presi sul serio solo perché giovani.





Comedy Central Presents: Eleazaro Rossi

Il 27 giugno è la volta del comico romagnolo Eleazaro Rossi, uno dei grandi volti della stand up comedy italiana. L’artista porta sul palco The Eleazaro Experience, spettacolo in cui racconta la sua vita in un lungo flusso di coscienza che parte dall’infanzia, dal nome che i genitori hanno scelto per lui e l’educazione che ha ricevuto. Eleazaro parla di femminilità, femminismo e relazioni uomo-donna, di paternità e delle difficoltà che un padre incontra nel gestire una piccola donna.





Comedy Central Presents: Arianna Porcelli Safonov

Lunedì 4 luglio, sempre in prima serata, arriva sul palco di Comedy Central Presents Arianna Porcelli Safonov con Egozoico, una selezione dei suoi monologhi più cattivi dedicati al protagonista indiscusso di questo tempo: il nostro gigantesco Ego. Con il suo spettacolo, Arianna Porcelli Safonov propone al pubblico una comicità raffinata, impensierita più che spensierata, utile ad accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che possano salvarci dall’immondizia mediatica, politica e culturale che ci sovrasta.

Arianna Porcelli



Comedy Central Presents: The Pozzolis Family

A chiusura di questo esilarante ciclo comico, lunedì 11 luglio, arrivano i The Pozzolis Family con The Pozzolis Family Uncut! La famiglia più conosciuta del web, e non solo, per una sera si toglie tutti i sassolini dalle scarpe, ovviamente messe dai figli, e parla al pubblico finalmente senza censura. Tutto quello che non avete mai sentito dire e fare ad Alice e Gianmarco, tra stand-up, sketch e canzoni. Perché avere figli è straordinario, ma stare qualche ora senza di loro, è portentoso!

Inoltre, non mancheranno tanti contenuti in esclusiva digital sui canali social di Comedy Central e un monologo inedito della stand up comedian Laura Formenti. E ancora, lo spettacolo di Comedy Central Presents con Davide Calgaro sarà trasmesso online in simultanea con l’on-air sull’account Facebook e sul canale YouTube di Comedy Central.

Non resta che mettersi comodi: Comedy Central mette il divertimento e voi le risate!

