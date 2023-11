Cortellesi-Favino, non solo botteghino: è anche una sfida politica

Cortellesi-Favino, due simboli (a loro insaputa) anche politici. Ecco perchè i due attori vengono etichettati così

Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino sono diventati "loro malgrado" due simboli anche politici. I loro successi al botteghino hanno diviso gli italiani. Scherzo del destino e anche effetto ottico di una rivalità – si legge su Il Fatto Quotidiano – invero sconosciuta. Ma la coincidenza dell’uscita di due film che raccontano storie intorno al tempo in cui gli italiani si odiavano e si uccidevano è tale che ogni altro passo di queste due pellicole, viste al rallenty, producono tifoserie e capovolgono gli schieramenti. Favino, senza nemmeno volerlo, era fino a ieri divenuto il vettore applaudito del pensiero progressista. Però adesso insegue inaspettatamente l’amica e collega Paola e per di più sul fronte opposto del Comandante, l’eroe del mare nel tempo del fascismo. L’ardimento come sentimento. Favino, senza chiederlo né volerlo, e per via di una risposta mal riuscita, o di un pensiero non abbastanza riflettuto attira l'attenzione di Fabrizio Mollicone, il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, quando discorre di italianità e del diritto naturale, che dovrebbe spettare ad attori italiani, di interpretare grandi nomi italiani. Ce l’ha con chi ha scelto un americano per il grande Enzo Ferrari.

Ma questa uscita, così abbondantemente sorprendente, suscita l’interesse appunto di Mollicone, cultore - prosegue Il Fatto - del tema della sovranità, che vi vede una presa di posizione straordinaria contro "l'appropriazione culturale" parte dello straniero della nostra identità e della nostra storia. Cortellesi, alla sua prima prova da regista con "C'é ancora domani", raccoglie il massimo dei passaparola e dunque del montepremi e si intesta il moto ondoso della sorellanza. Dice: "Se nasci donna fai già parte di un movimento. Il mio film per non dimenticare i nostri diritti". Da qui l’esultanza della tribuna femminista che ha adorato e pressato, invitato, allertato. Ecco Chiara Gamberale, la scrittrice: "È un film infinito. Precipitatevi al cinema!". E il passaparola è così tonante e performante che fende il corpo delle donne, in specie quelle orgogliosamente di sinistra, in questo tempo per loro così antipatico e renitente alla felicità.