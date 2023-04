Cristina Scuccia sbarca all'Isola, l'ex suora: "Questa è la mia rinascita"

Cristina Scuccia sbarca in Honduras come naufraga dell'Isola dei Famosi 2023: "È la mia rinascita, ma mi vedrete anche arrabbiata"

L'ex suor Cristina, Cristina Scuccia è sbarcata ufficialmente a "L'Isola dei Famosi" 2023. Nella sua video presentazione, andata in onda ieri sera, ha definito questa esperienza come la sua "rinascita". "Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo", ha spiegato Scuccia prima di tuffarsi dall'elicottero. Ha poi continuato: "Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata".

A un certo punto Ilary Blasi le ha domandato: "Hai mai pensato chi te lo ha fato fare?", e Scuccia ha ribattuto: "Sì, fino a un secondo fa... ho tante paure, la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure". In studio, a sostenerla, c'era anche la madre Lina: "Credo che non sia il primo salto nel vuoto che fa questo. Essendo una persona determinata, non ci ha pensato e si è buttata". E ha rivelato come ha affrontato la notizia della sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi: "Le ho detto che non potevo far altro che accompagnarla e rispettare la sua scelta".