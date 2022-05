E' morto a 67 anni Richard Benson, il rocker amato anche da Verdone - VIDEO

Da tempo malato, era noto per le sue esibizioni sopra le righe

"Carissimi amici e amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: 'Se muoio, muoio felice'". Così le pagine Web ufficiali di Richard Benson annunciano la morte del chitarrista hard rock, che aveva 67 anni e da tempo era ricoverato in una clinica di Roma.

Richard Philip Henry John Benson, romano di origini britanniche, aveva iniziato a cavalcare i palchi del rock negli anni Settanta, per poi diventare conduttore radiofonico accanto a Renzo Arbore in “Per voi giovani” e quindi anche in televisione. In molti lo hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione al film di Carlo Verdone “Maledetto il giorno che ti ho incontrato” (1992) nel quale interpretava se stesso e intervistava Bernardo Arbusti, il biografo delle rockstar al quale Verdone prestava il volto.

Dopo concerti decisamente “turbolenti”, anche per le diatribe con i fans, Benson aveva fatto parlare di se’ sia attraverso programmi suoi, sia con frequenti ospitate a “La Zanzara”, condotto da Giuseppe Cruciani su Radio 24.





