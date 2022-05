Cinema, morto "quel bravo ragazzo" di Ray Liotta

Morto l'attore Ray Liotta, a 67 anni. Recito in Quei bravi ragazzi di Scorsese

È morto all'età di 67 anni Ray Liotta, attore di 'Quei bravi ragazzi'. A confermarlo i media americani, secondo i quali sarebbe deceduto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana per le riprese del film Dangerous Waters.

Una carriera iniziata nel 1983 con il film 'Il prezzo del successo' e poi costellata da tanti successi, come 'Qualcosa di travolgente', 'Sin City' e molti altri. Il suo ultimo film è stato 'I molti santi del New Jersey' nel 2021.

L'eclettico Liotta ha partecipato anche a diversi programmi televisivi, proprio per una serie tv, E.R. - Medici in prima linea, ricevette il Primetime Emmy Award nel 2005 come miglior attore non protagonista.

Liotta era prossimo alle nozze con Jacy Nittolo, podcaster e social media influencer.

