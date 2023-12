Elodie al vetriolo contro Gino Paoli: "Ci sono artisti che sono merde"

Elodie replica a Paoli: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle merde"

Gino Paoli ha detto la sua, senza troppi peli sulla lingua, sull'ambiente dello spettacolo: "Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo" ha detto il cantautore nell'intervista al Corriere della Sera che ha ripercorso la sua vita e la sua carriera.

Parole forti le sue che hanno suscitato la reazione di Elodie al centro nelle ultime settimane del gossip.

"Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così. Io preferisco essere una bella persona", il pensiero affidato dalla cantante a un tweet che, come stanno notando e commentando gli utenti, pare rivolto proprio al cantautore, autore di canzoni di successo.

L'argomento del corpo femminile esibito come espressione di libertà è un tema su cui Elodie si è espressa più e più volte, rispondendo sempre alle critiche di quanti obiettano un'eccessiva ostentazione: "Soprattutto oggi c'è bisogno di ricordare che il corpo femminile è nostro e siamo libere di decidere come esprimerci e come utilizzarlo. Il pudore deve esserci per i brutti pensieri che facciamo, non per come ci mostriamo. Mai", ha affermato di recente.