Elodie, featuring con Paola & Chiara: arriva una nuova versione di "Festival"

Elodie con Paola & Chiara: arriva un remake di "Festival"

Paola & Chiara insieme a Elodie per una esplosiva hit estiva. Le sorelle Iezzi hanno annunciato con un video su TikTok il duetto con la cantante romana per la versione 2023 del loro celebre successo "Festival". Il remake del brano - che uscì il 24 maggio 2002 e consegnò le due cantanti al grande pubblico - fa parte del loro nuovo album, "Per sempre", in pubblicazione il prossimo 12 maggio. "Un momento storico", lo hanno definito Paola & Chiara. Anche perchè, grazie a un featuring d'eccezione come Elodie, viene difficile credere che il brano non infesterà le radio per tutta l’estate proprio come fece nell’estate del 2002.

“Non poteva non essere lei il featuring per la nostra canzone” - hanno affermato entusiaste le sorelle Iezzi, aggiungendo: "Per noi è una cosa stupenda riuscire a collaborare con lei e che lei ci abbia dato la sua cifra stilistica e anche la sua visione sulla vocalità di questa canzone". Dopo il boom di Sanremo 2023 e la canzone "Furore", Paola & Chiara sembrano dunque pronte a cavalcare l’onda e a dimostrare che il loro ritorno non è un caso isolato ma una reunion a tutti gli effetti.

