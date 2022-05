Eurovision, trionfa l'Ucraina. Esulta Zelensky: "Nel 2023 a Mariupol"

Eurovision: Zelensky, la nostra musica conquista l'Europa

"La nostra musica conquista l'Europa". A dirlo e' il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo la vittoria della Kalush Orchestra all'Eurovision.

Eurovision, Zelensky: faremo il possibile per ospitarlo a Mariupol

"L'anno prossimo l'Ucraina ospitera' l'Eurovision per la terza volta nella storia. Faremo tutto il possibile affinche' possa essere Mariupol la citta' ospitante", scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo la vittoria dei Kalush a Torino.

Eurovision, Ue: congratulazioni all'Ucraina, siamo dalla vostra parte

"Congratulazioni alla Kalush Orchestra per la loro emozionante vittoria con la canzone 'Stefania': questa sera avete catturato i cuori degli europei! L'Europa e' dalla vostra parte. Stasera e sempre!". A scriverlo sul suo profilo Twitter e' la Commissione europea.

La band ucraina KALUSH vince l'EUROVISION SONG CONTEST 2022 con il brano “STEFANIA (Kalush Orchestra)”

I KALUSH vincono l’Eurovision Song Contest 2022, in rappresentanza dell’Ucraina, con il brano “STEFANIA (Kalush Orchestra)”. Secondo posto per la Gran Bretagna, con Sam Ryder con "Space man"., che era stato il più votato dalle delegazioni dei Paesi, chiude il podio la Spagna. Mahmood e Blanco con 'Brividi' si classificano al sesto posto all'Eurovision Song Contest. Il duo vincitore del festival di Sanremo ha ricevuto tra giuria e televoto 268 consensi. Cucchiaio di legno per la Germania che ha chiuso ultima con 6 punti (tutti dal televoto).

La manifestazione, che si è svolta a Torino dal 10 al 14 maggio, ha visto la band ucraina raggiungere il gradino più alto del podio con 631 punti, assegnati dalla giuria e dal televoto.

“STEFANIA (Kalush Orchestra)”, il brano che ha trionfato all'Eurovision 2022

“STEFANIA (Kalush Orchestra)”, composta da un mix di versi rap con un ritornello folk e beat hip hop, è dedicata alle madri dei membri della band e si basa su vere esperienze di vita. Con questo brano, la band ucraina ha conquistato il palco e il cuore del pubblico dell'Eurovision Song Contest 2022 sia con la loro musica incredibilmente unica che con i loro importanti messaggi.

Con la loro partecipazione al contest, i Kalush sono diventati il volto e la voce di una nazione che sta attraversando tempi strazianti. In mezzo a una guerra che tiene il mondo intero con il fiato sospeso e soffre indirettamente, i KALUSH hanno deciso che adesso è più importante che mai mantenere la propria posizione, i propri sogni e combattere per ciò in cui credono.

Sony Music Entertainment devolverà tutti i proventi netti del brano a un’associazione umanitaria scelta dalla band.

KALUSH, il cui nome si ispira alla piccola città industriale in cui è nato il frontman e leader della band Oleh Psiuk (alias The Psiuchyi Son), si sono formati nel 2019 quando i membri Igor Didenchuk e MC CarpetMan (Kylym Men) hanno risposto a un post Facebook di Oleh in cui cercava musicisti per formare la band. A loro si aggiungono i polistrumentisti Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk, formando definitivamente la band. Il loro primo singolo "Shtomber Womber" è stato pubblicato nel dicembre del 2021.

Leggi anche: