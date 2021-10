Facchinetti-McGregor, l'hotel dell'aggressione ha qualcosa da nascondere

Facchinetti-McGregor, il conduttore TV lamenta il fatto che l'hotel dell'aggressione non dispone di video di sorveglianza. Fioccano le teorie del complotto

La telenovela che vede coinvolti Conor McGregor e Francesco Facchinetti si arricchisce di nuovi e misteriosi dettagli. Sabato notte in un hotel di Roma il conduttore TV è stato aggredito dal lottatore di MMA, che lo ha colpito al volto senza motivo ferendolo al labbro e al naso. La versione di Facchinetti è stata sostanziamente confermata da Benji Mascolo, presente alla stessa festa insieme alla moglie Bella Thorne. Il cantante ritiene McGregor "un alcolizzato e drogato che va fermato".

Facchinetti dal canto suo ha presentato denuncia contro McGregor affermando che non l'avrebbe ritirata nemmeno per 10 milioni di dollari. Il presentatore ha poi mostrato il documento su Instagram per fugare i dubbi di alcuni utenti sul fatto che si fosse effettivamente rivolto alle forze dell'ordine. Facchinetti sottolinea di avere il supporto di numerosi testimoni e vorrebbe ricevere lo stesso sostegno anche dall'hotel St. Regis in cui è avvenuta l'aggressione per avere le registrazioni delle telecamere interne. Al momento però non sembra che la struttura voglia a mettere a disposizione tale materiale.

"Il mio avvocato ha chiesto il video dell'aggressione al St. Regis Hotel. - afferma Facchinetti in una Storia su Instagram di lunedì - Visto che il tutto è avvenuto non in una camera, ma in una sala riunioni, se non ci danno tutti i video forse c'è qualcosa da nascondere… e non è solo l'aggressione. Io ho molti testimoni che sono pronti a dire tutto quello che è successo". "Visto che per qualcuno la mia parola, la parola di mia moglie, la parola di Ben e degli altri testimoni ‘NON CONTANO NULLA' - afferma in un secondo post - facciamo che aspettiamo il video del St. Regis. Sono curioso di cosa succederà dopo che verrà reso pubblico. PS Speriamo di non aver sorprese del tipo ‘Ci scusiamo ma il video della sala dove è accaduto il fatto non lo abbiamo'".

In sostanza Facchinetti lascia intendere che il St. Regis abbia qualcosa da nascondere nonostante l'hotel contattato da Fanpage abbia assicurato di avere fornito "totale supporto alla polizia nelle indagini". Sui social si è scatenata la teoria del complotto. Alcuni affermano che nella sala dell'aggressione ci fosse una grande quantità di droga mentre altri ritengono che l'hotel voglia proteggere un personaggio importante presente anche lui alla festa con McGregor.