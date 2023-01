Franco Fasano il libro Io Amo

Presentazione dell’ultimo libro “Io Amo” di Franco Fasano, celebre musicista, compositore e autore al Bobino Club di Milano scritto con Beneggi Massimiliano edito da D'IDEEPartecipano VERONICA che ha proposto al pubblico due brani del suo repertorio, entrambi scritti da Franco Fasano: “L’aquilone”, prodotto in collaborazione con Fabrizio Berlincioni e originariamente interpretato dalla cantautrice insieme a Maurizio Vandelli, e “La città nell’anima”, reinterpretazione del celebre brano di Franco Fasano realizzata sotto la direzione artistica del musicista e contenuta nell’EP “Veronica”.«Negli ultimi due anni ho collaborato spesso con il Maestro Franco racconta Veronica È stata una vicinanza molto importante per me, per questo ho deciso di rendergli omaggio riportando alla luce questa sua perla». L’EP “VERONICA”, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://links.altafonte.com/qev6nmy), vede ancora una volta la cantautrice ai testi e alla musica, con il contributo dei suoi arrangiatori Gianfranco Bonavalontà e Aldo Martino e del musicista Alessandro Bastianelli. L'EP riesce a coniugare sound e generi molto diversi: dall'iconico cantautorato italiano alla musica dance, passando per l'elettronica e alternando brani più ritmati ad altri più malinconici. Con la sua voce energica e tagliente Veronica canta l'avventura della vita e invita a celebrare tutto ciò che essa può riservarci, seppur ricca di difficoltà e incertezze. Veronica Surrentino è un’interprete e cantautrice nata a Roma. A quattro anni si avvicina allo studio del pianoforte iniziando un percorso che condizionerà fortemente la sua impronta artistica e personale. Al termine del liceo si diploma con il massimo dei voti in Canto e Recitazione all’Accademia “Achille Togliani” e subito dopo inizia a perfezionare la sua tecnica vocale sotto la guida del produttore, autore e compositore Giosy Capuano. A giugno 2020 pubblica il suo primo EP “Notte Verrà” in cui si intrecciano influenze e contaminazioni provenienti dalla musica internazionale. L’anno successivo, pubblica due singoli, “Tranne Te” e “A passo lento”, da lei scritti e arrangiati. A febbraio 2022 ha interpretato insieme a Maurizio Vandelli “L’Aquilone”, brano scritto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni.

Servizio realizzato da Nick Zonna