Isola dei Famosi, l'ex suor Cristina ha una fidanzata in Spagna? Gossip

Isola dei Famosi, l'ex suor Cristina ha una fidanzata in Spagna?

Cristina Scuccia, l'ex suora che vinse The Voice of Italy - incantando tutti con la sua voce - e oggi concorrente all'Isola dei Famosi, ha una fidanzata in Spagna? Lo scrive il portale Mow. "Stando a quanto ci riferisce una gola profonda, ci potrebbe essere “aria di coming out” sotto le palme della trasmissione.“Ha una fidanzata a Madrid”, ci viene riferito. E perché proprio a Madrid? Dopo la rinuncia ai voti, l’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima". "Perché gli autori stanno puntando così tanto su di lei? “C’è aria di coming out”, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, “Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai”, riporta Mow.



Isola dei Famosi, Cristina Scuccia e il gossip sull'amore con ex frate francescano

Un gossip che va in controtedenza con un'altra voce uscita nelle scorse ore: "Io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano!“, aveva fatto sapere Amedeo Venza, esperto di cronaca rosa.