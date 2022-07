Joe Bastianich live con "La Terza Classe": ecco "Good Morning Italia"

Joe Bastianich al via con l'album "Good Morning Italia"

Joe Bastianich come non lo avete mai visto, o meglio, sentito! Il 24 giugno è uscito “Good Morning Italia”, primo album dell’istrionico conduttore, businessman e ristoratore newyorkese (di origini istriane) con la band partenopea “La Terza Classe”. Nove brani compreso l’omonimo titolo del disco a ritmo di Blugrass (considerato una branca del Country, ma con l’“eredità” che affonda le radici nel blues, folk e jazz) che si mescola con le tradizioni tipicamente mediterranee per un sound innovativo, visionario, ricco di sfumature e sorprendenti emozioni. Tuttavia il titolare di “Becco” NY e socio di Farinetti in Eataly aveva già dato prova della sua preparazione e bravura a settembre 2019 con il singolo-debutto ‘Joe Played Guitar’, particolarmente apprezzato dalla critica di settore.

Joe Bastianich, l'idea dell'album Good Morning Italia

Per “Good Morning Italia” l’idea nasce dalla trasmissione televisiva “On the road” andata in onda su Sky Arte ove Bastianich è autorevole timoniere nell’inedita doppia veste di ‘conduttore-strumentista’, il quale percorre senza sosta tutta la penisola per far scoprire talenti che conservano la memoria storica e musicale della nazione.

L’illuminante incontro tra il gruppo campano e il popolare giudice di MasterChef Italia&Usa e Italia’s Got Talen pare abbia sigillato la propizia collaborazione. A cementare la partnership ci ha poi pensato il produttore Jex Sagristano, lungimirante nel capire le potenzialità di entrambe le realtà artistiche. Joe e “La Terza Classe” stanno battendo l’Italia per largo e lungo, da Varese a Imola, da Rovigo a Lamezia, da Napoli a Pistoia, da Senigallia a Subiaco, da Roma a Chiari, fino a Pescantina, tra festival tematici (Blues in particolar modo), eventi e rassegne estive. Un summer tour da non perdere ove di base c’è la concezione che se dopo trent’anni anni lo Chef ha tentato di portare il meglio dell’Italia nel mondo, ora è veramente arrivato il momento di fare il contrario, e con la medesima tenacia. Per la prima volta si auspica di far ‘viaggiare’ un pizzico di America verso l’Italia, sia con i suoi “Joe’s American Barbecue” ma anche tramite la ritmica d’oltreoceano con la quale è cresciuto sin da ragazzo. All’interno del disco i singoli “This Good Man”, estratto già uscito nel dicembre 2021, e “Fall in Between” che ha visto luce il 3 giugno.

Joe Bastianich, Good Moringin Italia: tracklist dell'album

1. FALL IN BETWEEN

2. LONGWAY HOME

3. LAY ME DOWN

4. THIS GOOD MAN

5. BEAUTIFUL BIRD

6. FETTUCCINE ALFREDO

7. LIKE STOPPING WATERFALLS

8. CARDS AND WOMEN

9. GOOD MORNING ITALIA