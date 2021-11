Lady Gaga-Bradley Cooper, l'attore rompe il silenzio: tutta la verità

Lady Gaga-Bradley Cooper: l'attore ha dato maggiori dettagli sull'esibizione in duetto nella notte degli Oscar 2019 che ha fatto scattare il gossip

Lady Gaga e Bradley Cooper sono una coppia? I dubbi dei fan rimangono e fino ad oggi nessuno dei due ha fatto chiarezza sulla natura del loro rapporto. La scintilla sarebbe scoppiata durante le riprese del film A Star Is Born. All'epoca infatti Cooper si era da poco lasciato con la modella Irina Shayk. Le voci sono diventate ancora più insistenti dopo gli Oscar del 2019. In quell'occasiona Lady Gaga e l'attore sono saliti sul palco per un duetto sulle note di Shallow, brano vincitore del premio come miglior canzone originale. L'intesa tra i due era evidente e i fan si sono letteralmente scatenati pensando alla nascita della nuova coppia.

Ora Bradley Cooper ha deciso di spiegare come sono andate davvero le cose agli Oscar e indirettamente la natura del rapporto con Lady Gaga.

Lady Gaga - Bradley Cooper, l'attore rivela: "Stavamo solo recitando"

"Anche durante quel duetto stavamo solo recitando. - ha raccontato l'attore a The Hollywood Reporter - Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare la paura di cantare dal vivo. Pensarla in questo modo ha ridotto il mio livello di ansia. In quel momento è come se ci innamorassimo: sarebbe stato strano farlo cantando rivolti a un pubblico di milioni di persone".

Lady Gaga e Bradley Cooper non sono quindi una coppia. Nel frattempo la popstar continua la sua carriera di attrice cinematografica con il film House of Gucci, che uscirà nelle sale il 16 dicembre (QUI IL VIDEO ESCLUSIVO DELL'ANTEPRIMA). Lady Gaga recentemente è stata anche invitata da Fabio Fazio al programma "Che tempo che fa" e pare abbia gettato i fiori regalatogli del conduttore.