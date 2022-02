"Lea un nuovo giorno", Manuela Ventura: "Di nuovo a fianco di Anna Valle"

"Lea un nuovo giorno", la nuova serie con Anna Valle

“Lea un nuovo giorno” è l’ultimo medical drama di Rai Uno, in onda per 4 puntate dall’8 febbraio e diretto da Isabella Leoni. Anna Valle è Lea Castelli, un'infermiera pediatrica che torna a Ferrara, dopo il divorzio dal marito a seguito della perdita del figlio che aspettavano, per riprendere il suo posto da infermiera nel reparto di pediatria dell'Ospedale Estense. Una storia semplice ma autentica che parla di amicizia, di passione, di paure, di lacrime e risate, ma anche dell'ironia della vita.

Insieme ad Anna Valle, un cast interessante composto da Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi e Rausi Giangaré. Una nuova serie che tocca i temi cari al pubblico, grazie alle storie dei personaggi.

Favilla Mancuso: un ritratto diverso, a tratti spigoloso

Manuela Ventura è Favilla Mancuso “un personaggio tagliente, schietto, ironico, una donna che sembra sicura di sé ma forse nasconde alcune fragilità”. A proposito di Favilla e della sua esperienza nel team al femminile, Manuela dice: “È nel gruppo delle infermiere che conosceremo in questa nuova serie tv, in una alternanza di eventi e sentimenti, le storie dei piccoli pazienti, le vicissitudini amorose, i problemi in corsia. È stato un bel lavoro di squadra, una prospettiva al femminile anche per dare risalto alle figure delle infermiere che, oggi più che mai, in questo pesante periodo di pandemia, sono divenute simbolo di generosità, responsabilità, sacrificio e cura”.

Manuela Ventura: attrice versatile e appassionata

Manuela Ventura è un’attrice versatile, impegnata in teatro - attualmente in tournée nazionale con lo spettacolo Baccanti - cinema e televisione. Per il suo rientro in TV, Ventura torna a lavorare a fianco di Anna Valle, con cui ha già recitato in passato nella serie di grande successo “Questo nostro amore”.

Manuela si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. Tante le collaborazioni teatrali e cinematografiche fra cui “Il commissario Montalbano”, “Il figlio della luna” con Lunetta Savino. Interprete in “Distretto di polizia”, “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia”. Fa parte del cast del film Anime Nere, vincitore del David di Donatello 2015. Ha partecipato ad altri film come “Quo vado” con Checco Zalone e "La vita è una cosa meravigliosa" di Carlo Vanzina. Recentemente è arrivata su Netflix per il film "Sulla stessa onda" di M. Camaiti e "Generazione 56k" di Francesco Ebbasta e A. M. Federici.

