Londra incorona Naomi Campbell: ecco la mostra per i suoi 40 anni di carriera

Il V&A Museum celebra la carriera di Naomi Campbell

La super top model Naomi Campbell conquista l'ennesimo primato: dopo essere stata tra le protagoniste della Fashion Week si è presa la scena anche al Victoria & Albert Museum di Londra. Il museo celebrerà la vita e la carriera quarantennale della super top model degli anni Novanta (ma attiva ancora oggi) con una retrospettativa ad hoc. Si tratta della prima mostra che il museo dedica a una modella, come precisa la nota dell’istituzione.





Come scrive Pambianconews, "l’esposizione, intitolata Naomi, andrà in scena dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025 e ripercorrerà la sua carriera quarantennale presentando capi e oggetti di designer come Alexander McQueen, Azzedine Alaïa, Gianni e Donatella Versace, Jean Paul Gaultie, John Galliano, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Yves Saint Laurent e altri".

"In totale circa un centinaio di look indossati dalla modella. Oltre ai capi di ready to wear e alta moda provenienti dal guardaroba della Campbell, la mostra ripercorrerà le iniziative in ambito sociale di Naomi Campbell, dall’incontro con Nelson Mandela fino al suo sostegno all’Arise Fashion Week e l’attenzione a Emerge, l’iniziativa globale che ha avviato nel 2022. Sarà presente un’installazione curata da Edward Enninful", continua il sito online.

“Naomi Campbell è riconosciuta in tutto il mondo come top model, attivista, filantropa e collaboratrice creativa, il che la rende una delle figure più prolifiche e influenti della cultura contemporanea. Siamo lieti di lavorare con lei a questo progetto e di celebrare la sua carriera con il nostro pubblico”, ha dichiarato in una nota il curatore Sonnet Stanfill.