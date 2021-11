Maneskin, Pillon contro Damiano: "Ci manca il reggiseno da uomo". La replica

Maneskin, Pillon contro Damiano David: il senatore critica l'outfit del cantante che risponde ironicamente alle critiche su Instagram

Scoppia la polemica tra il senatore della Lega Nord Simone Pillon e i Maneskin. Il politico ha commentato su Facebook l'oufit del cantante Damiano David in reggicalze e sospensorio borchiato indossato agli MTV Europe Music Awards, premio vinto dalla band per la categoria Best Rock. La critica di Pillon nasce anche dalla presa di posizione dei Maneskin nei confronti del Ddl Zan a cui il senatore era contrario.

Maneskin, Pillon contro Damiano: "Ci manca solo il reggiseno da uomo". Il cantante: "La prossima volta mettero il paPillon"

"I Maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli MTVEMA. - scrive Pillon - Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo. Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del #ddlZanGuardandoli, mi chiedo: "dove sarebbero le discriminazioni?". Mi piacerebbe sapere quanta carriera potrebbe fare una band che si ispirasse alle radici cristiane d'Europa, o che inneggiasse alla difesa della vita dal concepimento o che prendesse a tema la lotta alla droga...".

Il senatore poi ha difeso Povia: "Ricordo il massacro cui fu sottoposto Povia solo per aver osato partecipare al Family day del 2007 difendendo la famiglia naturale...".

Damiano ha replicato alle parole di Pillon su Instagram con una certa ironia: "Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon??".