Maneskin sorpresa, nuova canzone a sorpresa. E sfida a Muse-Metallica

Maneskin l'annuncio a sorpresa, arriva un nuovo singolo. E nomination di MTV

I Maneskin tornano a sorpresa con un nuovo singolo dal titolo "Honey (are u coming?)". Non si sa nulla di più ma la certezza è che si tratta di un regalo inaspettato e graditissimo per i fan in tutto il mondo che attendono l'uscita del nuovo brano in arrivo dopo l'ultimo album Rush, al numero 1 in classifica in ben 15 Paesi.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno vivendo un'estate spettacolare con il sold out del loro tour. Non solo stadi italiani, ma Maneskin protagonisti nei Festival internazionali come Coachella, Glastonbury e Primavera Sound. A settembre la band sarà nuovamente live con Rush!World Tour, tournée nelle maggiori arene di Nord America, Sud America, Giappone, Uk e tutta Europa.

Intanto MTV ha svelato le nomination per i VMAs 2023 e i Maneskin sono in lizza per il premio nella categoria Best Rock, con “THE LONELIEST”. Sfida a Metallica (“Lux Æterna” ) e Muse (“You Make Me Feel Like It's Halloween”).