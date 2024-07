Marco d'Amore dirigerà il prequel di Gomorra

Marco d'Amore dirigerà un sequel di Gomorra che racconterà l'ascesa al potere di Don Pietro Savastano

Marco D'Amore dirigerà un prequel di Gomorra a dieci anni dal debutto della serie originale. L'annuncio è stato dato direttamente da Sky, che ha confermato alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. La nuova serie, di cui ancora non si conosce la data di lancio, racconerà dell'ascesa al ruolo di boss di Pietro Savastano, che sarà ancora interpretato da Fortunato Cerlino. Marco D'Amore ha già diretto alcuni episodi della quarta e quinta stagione (2019-2021) della serie originale e il film L'immortale nel 2019, in cui ha vestito nuovamente i panni di Ciro Di Marzio.

L'anno scorso Marco D'Amore aveva smentito il suo ritorno nel mondo di Gomorra, almeno come attore: "Non ne so nulla, l'ho appreso come voi dai social. Per quanto mi riguarda la mia esperienza (fantastica) su Gomorra è terminata a novembre 2021, all'indomani della messa in onda della prima puntata della quinta stagione. Ho partecipato dando tutto me stesso, in otto anni di lavoro, come attore prima e come regista e direttore artistico poi, fino a quando insieme non abbiamo portato a compimento il nostro viaggio".