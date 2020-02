Maria De Filippi ad Amici sì a Mattia Santori, no a Matteo Salvini.Ecco perché

Maria De Filippi: "Perchè ho invitato le Sardine ad Amici e non invito Matteo salvini"

Questa sera, venerdì 28 febbraio, partirà il serale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La conduttrice ha in serbo per la prima serata tanti ospiti speciali. Fra questi le attesissime Sardine.

Mattia Santori ad Amici di Maria De Filippi

Ad aprire la prima serata del talent show saranno Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli. Le tre Sardine approderanno ad Amici per parlare di "valori umani" ai milioni di ragazzi che seguono il programma.

Sono in molti a chiedersi perché Maria De Filippi abbia deciso di invitare i giovani attivisti e non abbia fatto la stessa proposta anche a Matteo Salvini. La conduttrice ha spiegato il motivo al Corriere della Sera.

Maria De Filippi: “Perché ho invitato le Sardine ad Amici e non invito Matteo Salvini”

“Sono molto contenta che abbiano accettato il mio invito per parlare di valori umani” ha affermato la conduttrice. “Non sono un partito politico, rappresentano un movimento e non credo che la loro presenza possa essere strumentalizzata” ha aggiunto.

Per quanto riguarda il leader della Lega, Maria De Filippi ha spiegato: “Non potrei fare altrettanto invitando Salvini, perché è troppo legato a una parte politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega, ma che avesse un messaggio di speranza per i ragazzi, sarebbe il benvenuto”.