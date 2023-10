Maria Elena Boschi con il suo Giulio pensa in grande: "La famiglia si allarga"

Boschi - Berruti, la coppia si allarga: sogni di famiglia tra baci infuocati. FOTO

Quello tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è un amore travolgente e che non si può dire tema di bruciare le tappe. Dopo la dichiarazione condivisa sul desiderio di convolare a nozze, arriva la conferma che la bella coppia fa veramente sul serio.

Nel salotto tv di Verissimo, infatti, la capogruppo di Italia Viva ha confessato alla conduttrice Toffanin: "Speriamo che questa estate sia stata l'ultima in due". Al suo fianco l'attore romano, a dare conferma del "work in progress" con un sorriso ammiccante.

Del resto la loro unione - nata nel 2020 - appare sempre più solida, lo conferma la stessa Boschi: "Il nostro è un rapporto che migliora con il tempo. Non ci siamo mai nascosti, se non un po' all'inizio quando cercavamo di tenere per noi questa storia e iniziavamo a conoscerci". Anche Berruti si accoda alle parole dell'avvocata renziana: "Quando c'è una cosa a cui tieni molto cerchi di proteggerla, finchè non capisci che è vera".

L'intervista si conclude poi con delle dichiarazioni che non lasciano spazio a fraintendimenti: "Oggi siamo ancora più convinti di voler creare una famiglia" - dice Boschi introducendo l'argomento, per poi essere avvalorata dal suo innamorato, che conclude: "Siamo pronti. E il matrimonio arriverà, sarà una sorpresa".