Martina Colombari così difendeva il figlio Achille: "Ha tante qualità" - VIDEO

Martina Colombari così descriveva il figlio Achille nel video di presentazione di Pechino Express: "Ha tante qualità"

Capita spesso che i figli dei VIP finiscano nei guai ed è proprio quello che è successo ad Achille Costacurta, nato dalla relazione tra Alessandro Costacurta e Martina Colombari. Il giovane appena uscito da Pechino Express, programma a cui aveva partecipato in coppia con la madre, era in visita al Fuori Salone in Zona Tortona a Milano e avuto un alterco con un vigile che è sfociato in un pugno. Il 18enne, che aveva confessato di essere diventato schiavo dei social, è stato quindi denunciato.

Martina Colombari nel video di presentazione di Pechino Express descriveva così il figlio Achille, che appena qualche giorno fa aveva insultato Fedez sui social: "Ha tante qualità".