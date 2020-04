Nina Moric: flirt con il criminologo Ezio Denti? Lui rivela che…

Nina Moric ha un flirt con Ezio Denti? Una foto immortalerebbe un pacio passionale – NINA MORIC NEWS

La modella croata ed il criminologo si sono conosciuti sul set di Live Non è La D’Urso e sono stati pizzicati in strada in atteggiamenti affettuosi. In uno scatto sembra addirittura che si scambino sguardi complici e un bacio passionale. Denti ha voluto spiegare come stanno le cose.

Denti ha smentito le voci sul presunto flirt con la Moric, parlando di amicizia. “Ci siamo conosciuti negli studi di Mediaset – ha rivelato il criminologo al settimanale Nuovo - e siamo usciti qualche volta per un aperitivo, ma siamo sempre stati sotto gli occhi di tutti, paparazzi compresi. Non abbiamo nulla da nascondere”.

In merito al presunto bacio, ha precisato: “Nessun bacio passionale, ma un semplice gesto di saluto. Era sulla guancia. Nulla di diverso da quello che faccio con le altre mie amiche”.

Ad Ezio Denti è inoltre stato chiesto se Nina avesse falsificato i risultati della macchina della verità, come sostengono alcuni. “Il poligrafo – ha spiegato il criminologo - è una macchina seria che dà risposte eccellenti perché riflette le emozioni delle persone. Nina è stata sincera e la macchina lo ha dimostrato”.