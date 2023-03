Pechino Express, è bufera sulla Soleri: "Il mio viaggio è stato un inferno"

Parte Pechino Express 2023, ma è già bufera su Giorgia Soleri. Ecco che cosa sta succedendo

Il viaggio più avventuroso e appassionante della tv Pechino Express è pronto a ripartire. Quest’anno le coppie corrono, zaino in spalla, tra India, Borneo Malese e Cambogia. A guidare i protagonisti, da questa sera (giovedì 9 marzo) ci sono Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il programma non è ancora iniziato e già imperversa la polemica scatenata da una delle concorrenti, Giorgia Soleri. L'influencer e fidanzata di Damiano Daviod, il frontman dei Maneskin a fiume ha raccontato la sua esperieza definita 'terribile'.

Pechino Express 2023, Giorgia Sioleri in crisi durante il viaggio