Polonia, al Tale e Quale Show spopola l'imitazione di Damiano dei Maneskin

La performance di Chris Cugowski, attore di Bridgerton, nei panni di Damiano David dei Maneskin al Tale e Quale Show polacco è diventata un fenomeno sul web

I Maneskin sono ufficialmente un fenomeno internazionale dopo la vittoria dell'Eurovision. La band romana, il cui tour "Loud Kids" è andato sold out in poche ore, è oggi conosciuta in tutto il mondo, anche in Polonia. E' diventata infatti virale online l'imitazione dell'attore Chris Cugowski, reso celebre dalla partecipazione alla serie Bridgerton, che ha preso le fattezze di Damiano David come concorrente a Your Face Sounds Familiar, versione polacca del nostro Tale e Quale Show. Cugowski in un eccellente italiano ha cantanto davanti al pubblico "Ziti e Buoni", brano con cui i Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision, che il possimo anno si terrà a Torino.

L'attore nelle vesti del cantante dei Maneskin, che hanno ottenuto l'ennesimo successo con la nuova hit "Mammamia", ha vinto la puntata e ha ottenuto milioni di visualizzazioni sui social e YouTube. Su Instagram ha anche pubblicato uno scatto in cui mostra il processo per diventare Damiano e ha confessato di sapere benissimo l'italiano avendolo studiato alle scuole medie. "Sapevo che questi 3 anni di studio dell’italiano alle medie sarebbero stati utili - ha scritto Cugowski -. Sicuramente questa è la mia performance più impegnativa in questo programma fino ad oggi. Ero molto ansioso di riuscire a trasmettere l’atmosfera che i Maneskin creano nelle loro esibizioni e, spero che almeno in una certa misura di esserci riuscito. Sono anche molto grato di essere riuscito a vincere questa puntata. Ho donato i soldi alla Little Prince House, un ospizio situato a Lublino".