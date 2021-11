Sanremo 2022 senza Fiorello, l'indiscrezione che smentisce Amadeus

Sanremo 2022 senza Fiorello?

Sanremo 2020 è quasi alle porte e anche se "squdra che vince non si cambia", sembra che Fiorello non affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston dal 1° al 5 febbario 2022. Il conduttore a fine settembre aveva dichiarato con certezza a Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa, che Fiorello sarebbe stato con lui per la terza volta nel presentare il festival e tutti finora hanno dato per scontato che sarà così.

Ma, secondo un'indiscrezione rilanciata da Tpi, le cose stanno diversamente: Fiorello non affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. Al massimo presenzierà a una serata, sostiene il quotidiano.

“Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo”, rivelano le fonti di Tpi, secondo cui non si ripeterà l’accoppiata vincente tra Ama e “Ciuri”, come avvenuto nelle ultime due edizioni. "La prima edizione va bene, la seconda ok, ma la terza gli sembrava un po' troppo e così ha deciso di lasciare e non prendere un impegno fisso", continuano le fonti.





Se anche la ritrosia di Fiorello fosse vera, bisogna ricordare che anche Amadeus all'inizio aveva rifiutato, per poi ripensarci e accettare. Come andranno le cose, quindi? Al 1° febbraio non manca poi molto, restiamo sintonizzati e lo scopriremo presto.