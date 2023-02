Sanremo 2023, ecco perché Blanco ha preso a calci i fiori dell'Ariston

Sanremo 2023, durante la sua esibizione Blanco ha preso a calci i fiorni del palco. Ecco perché il trapper ha perso le staffe

Il trapper bresciano sarà ricordato per un po' di tempo a Sanremo per la 'strage dei fiori', durante la sua esibizione. Così si continua a parlare di Blanco e della sua figuraccia fatta proprio la prima sera. Meme via web, fiumi di parole scritte dalla stampa, un Amadeus che non si è lascito scomporre dal gesto aiutato dalla spalla di Gianna Morandi a ripulire tutto. Ecco, poi, sono arrivate le scuse di Blanco a tarda notte, scritte su un bloc notes e pubblcate sul suo profilo social, ma a quanto pare ancora non sono bastate a mettere tutto a tacere.

LEGGI ANCHE Morandi: non volevo dare una lezione a Blanco

Sanremo 2023, Blanco ha peso a calci i fiori dell'Ariston per un 'attacco di panico'

A tal proposito sembrerebbe, come riporta La Repubblica, che Blanco abbia perso le staffe durante l'esibizione del suo nuovo singolo "L'isola delle rose", per un problema tecnico agli auricolari "non ha interrotto la band perché era un’esecuzione half playback: cioè lui stava cantando davvero mentre i musicisti facevano finta, e il trucco non andava svelato. Pareva brutto, avrà pensato lì per lì mentre gli saliva il panico, far vedere che si stoppava la musica e gli altri continuavano a suonare". Da qui il raptus, vero e proprio. Al povero Blanco, peraltro, sarebbe stato attivato sempre per sbaglio l'autotune, il trucchetto tecnico per "cancellare" stonature e stecche, a cui lui si è sempre opposto.

Sanremo 2023, Blanco ha peso a calci i fiori dell'Ariston, ma era tutto programmato. L'altra versione dei fatti

A "Striscia la notizia", la flower stylist del Festival di Sanremo ha spiegato che i calci ai fiori sul palco dell’Ariston del vincitore della scorsa edizione era stata organizzata. "Durante l’esibizione, Blanco avrebbe dovuto muoversi come nel video de L’isola delle rose" e quindi dare dei calci e dei pugni ai fiori. Prima della puntata è stata fatta una prova, bisognava ispirarsi al video e per questo abbiamo riproposto la stessa aiuola di rose: Blanco stesso era contento".