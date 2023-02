Sanremo 2023, Maneskin scatenati: "lite" tra Madame e Anna Oxa

Sanremo 2023, sul palco dell'Ariston è andata in scena la terza serata, tra cantanti in gara e l'esibizione dei super ospiti Maneskin ha debuttato al fianco di Amadeus e Gianni Morandi la pallavolista Paola Egonu. La cronaca

Ormai tutti 'cantano Sanremo'. Per la quarta volta alla conduzione e direzione artistica del festival della canzone italiana, Amadeus non solo continua a ripetere il suo motto, ma nella terza serata ha sfoderato i suoi assi sul palco, che oggi (10 febbraio) impazzano in tutte le rassegne stampa per performance, colpi di scena e glamour. Soprattutto di questa edizione colposce l'aplomb di Amadeus, che riesce a mantenere quella calma 'zen' ogni volta che un'artista tira sfodera quel 'lato oscuro della tensione da palcoscenico'.

Sanremo 2023, la cronaca della serata

Durante la serata abbiamo riascoltato tutte le 28 canzoni in gara e a votare non è stata la sala stampa, ma al 50% la giuria demoscopica e al 50% (tramite televoto) il pubblico a casa. Ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi, come da programma, c'è stata la stella della pallavolo azzurra Paola Egonu, che vestiva Armani, e che ha incantato la platea, il pubblico a casa e spaccato in due la critica con il suo monologo. Insomma tutto come da pronostici.

Tra una canzone e l'altra a surriscaldare l'Ariston ci hanno pensato i Maneskin. Di nuovo. Damiano, Vittora, Ethan e Thomas accompagnati da Tom Morello, infiammano il palco di Sanremo 2023 con un medley di brani: "I wanna be your slave", "Zitti e buoni", e poi "The loneliest" e "Gossip".