Sanremo 2024, Fiorello show: da Ibrahimovic a Conte-Schlein e... l'Intelligenza Artificiale

Sanremo 2024: Fiorello, 'C'è chi ha pagato 1000 euro per vedere Sanremo dietro Ibrahimovic'

'VivaRai2!... VivaSanremo!' ha acceso la notte che fa seguito alla prima serata del Festival. Fiorello, Biggio, Casciari e la co-conduttrice Alessia Marcuzzi, in compagnia di tutta la banda, hanno portato il buonumore nelle case degli italiani anche a tarda ora in diretta dall'Aristonello, il glass allestito all'esterno dell'Ariston. Fiorello è partito naturalmente da quella che è stata la prima serata: ha sorpreso l'apparizione in apertura di Zlatan Ibrahimovic, che ha poi assistito al resto della puntata in prima fila.

"Salutiamo la signora che ha pagato 1000 euro per sedersi in seconda fila e che si è trovata davanti tutta la serata Ibrahimovic - ha scherzato Fiorello - L'ho vista che si spostava a destra, a manca... non ha visto il Festival, ma sa tutto delle spalle di Ibra".

Sanremo 2024, Fiorello: 'Un ragazzo una ragazza' parla chiaramente di Conte e la Schlein"

Dagli ospiti speciali si è passati alle canzoni che hanno caratterizzato la serata e lo showman ha fatto satira: "Dicono che la politica non dovrebbe entrare a Sanremo, ma in realtà è entrata nei testi di molte canzoni. 'Un ragazzo una ragazza' parla chiaramente di Conte e la Schlein. 'La rabbia non ti basta' di Big Mama sicuramente parla di Sgarbi... e 'Ricominciamo tutto' dei Negramaro parla di Renzi e Calenda!".

Sanremo 2024, Fiorello sale sul palco ma la colpa è del... clone con l'Intelligenza Artificiale

Fiorello e Amadeus (foto Lapresse)



Divertente gag Fiorello-Amadeus. Tutto inizia con il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo che prova a collegarsi con lo showman siciliano che dovrebbe essere all’Aristonello, ma poi scopre è in platea. Amadeus gli ricorda gli accordi ovvero di poter salire sul palco solo sabato sera quando indosserà ufficialmente i panni del co- conduttore, Fiorello 'disobbedisce' ("Figurati se io aspetto sabato per salire sul palco!" ... "Tanto è l'ultimo posso fare quello che voglio").

"Non potevi salire, sei stranissimo e hai disobbedito" dice Amadeus.

Dopo qualche barzelletta Fiorello si blocca e resta immobile. "Che succede?" chiede Ama.

Dal led compare un video di Fiorello che dice: "purtroppo me l'hanno fatto cretino pure con intelligenza artificiale". Sul palco arrivano due persone che mettono sul carrello Fiorello che è ancora bloccato e lo portano via.

Sanremo 2024: Fiorello fuori l'Ariston srotola striscione, 'Ama pensati libero... è l'ultimo'

"Ama pensati libero ... é l'ultimo". Con uno striscione e uno stacchetto musicale con il corpo di ballo, Fiorello con tanto di mantello inaugura il collegamento con Amadeus nella prima serata del festival. Direttamente dall''Aristonello', lo showman ha scherzato con il direttore artistico: "piaciuta la sorpresa? questo doveva essere il finale ma ho pensato di giocarmelo subito visti tutti questi allarmi" facendo riferimento alla notizia dell'allarme bomba della sera prima a villa Nobel.

E sempre ad Amadeus: "ma lo sai chi è quello su cui ti sei seduto sulle gambe? è il presidente di Rai cinema. Non l'hai riconosciuto. Sembravi Rosa Chemical l'anno scorso. Per un attimo ho pensato: vuoi vedere che si limona il presidente?" scherza lo showman.