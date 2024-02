Sanremo 2024: Loredana Berté retrocede al quarto posto e l'Ariston fischia

Fischi dal pubblico del teatro Ariston all'annuncio del quarto posto di Loredana Berté nella classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Anche nella seconda serata (come nella prima quando aveva chiuso al primo posto davanti ad Angelina Mango e Annalisa) l'esibizione della cantante era stata accolta da cori da stadio, con battiti di mani e cartelli in galleria che acclamavano la cantante e la sua 'Pazza'.

Sanremo 2024: Ariston in piedi per Loredana Bertè, 'Lo-re-da-na, Lo-re-da-na'

Il pubblico del teatro Ariston di Sanremo si alza in piedi, dalla platea alla galleria, per battere le mani e acclamare il nome di Loredana Bertè. Accoglienza calorosissima alla cantante al termine della sua esibizione con il brano 'Pazza'. In galleria, la camera inquadra un cartello: "Loredana, l'Italia è pazza di te'. Lei ringrazia, e chiede di consegnare i fiori ricevuti al termine dell'esecuzione del brano alle coriste dell'orchestra di Sanremo.

Sanremo 2024, Loredana Bertè: 'Premio Mimì? Chissà se succede, non sono abituata a essere prima'

"Sapevo che 'Pazza' era la canzone giusta e volevo che diventasse di tutti, del pubblico che non ha mai smesso di seguirmi e già dalla prima sera è successo". Così Loredana Bertè risponde all'Adnkronos sull'ottima accoglienza ricevuta dal suo brano in gara a Sanremo 2024. Nella prima serata del festival, dove l'unica giuria a votare era quella della Sala Stampa, 'Pazza' è risultato al primo posto. Alla domanda su cosa significherebbe per lei vincere il premio della critica intitolato alla sorella Mia Martini, Loredana replica: "Chissà se succede, vediamo. Sono più abituata ad essere ultima che prima". Sul perché questo brano così importante sia venuto fuori proprio in questo momento della sua vita, Bertè aggiunge: "È arrivato in un momento in cui volevo chiudere la guerra con me stessa. È la mia Guernica, anche se vorrei essere sempre perfetta, non lo sono", conclude.

Sanremo 2024: Geolier guida la Top 5 della seconda serata

Geolier con 'I p' me, tu p' te' guida la Top 5 della seconda serata di Sanremo 2024, dove ha votato la giuria delle radio ed è entrato in gioco il televoto. Al secondo Irama con 'Tu no', al terzo Annalisa con 'Sinceramente', al quarto Loredana Bertè con 'Pazza', al quinto Mahmood con 'Tuta Gold'.

