Sanremo, Amadeus: "Io ipocondriaco, vi svelo il trauma avuto a sette anni"

Amadeus annuncia una grande novità a Sanremo: "I cantanti si presenteranno a vicenda"

Amadeus compie 61 anni e si prepara ad entrare nella storia di Sanremo, sarà alla conduzione per il quinto anno di fila, eguagliando il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo ma non andrà oltre. "Sono onorato - dice al Corriere della Sera - di essere vicino a due giganti, inimitabili, della tv. Ma questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito. Amadeus svela poi alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo. Dove prevede 400 canzoni da ascoltare. "La selezione e la scelta delle canzoni è forse la cosa che mi piace di più. Ovviamente ho già dei pensieri, delle idee, a volte mi sveglio alle tre di notte per segnarmi uno spunto da sviluppare".

Ricorda che i cantanti nella seconda e nella terza serata si presenteranno a vicenda: "Non so se è un’idea geniale ma sinceramente non ho pensato ai costi anche perché ogni anno non ho speso un centesimo in più rispetto al budget di Sanremo a fronte di un introito pubblicitario che è aumentato di anno in anno". Spiega di essere ipocondriaco a causa di un trauma: "Sono come Dottor Jekyll e Mister Hyde, divento un’altra persona. Probabilmente è dovuto al fatto che quando ero piccolo, a 7 anni, ho avuto la nefrite e sono stato ricoverato in isolamento per tre mesi".