Sanremo, Amadeus: "Mi ha chiamato Mattarella". E apre a un quarto Festival

Sanremo, Amadeus: "Telefonata bellissima da Mattarella, era commosso per il nostro omaggio"

"Ho ricevuto una telefonata bellissima dal presidente Mattarella: era commosso per l'omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è un grande fan di Mina". Lo ha rivelato Amadeus, durante la conferenza stampa dal Casinò, in riferimento all'omaggio al Capo dello Stato, reso musicalmente anche attraverso l'esecuzione dell'orchestra di uno storico brano di Mina, "Grande grande grande" con la sottolineatura di Amadeus che per gli italiani Matteralla è davvero 'grande, grande, grande'".

Sanremo, Amadeus: "Un quarto Festival? Poi vediamo"

"Inevitabile". Con questa parola il direttore di Rai1, Stefano Coletta, definisce l'ipotesi, sempre più concreta, che Amadeus venga chiamato a dirigere e condurre anche il prossimo Festival, dopo il successo e i record che sta registrando Sanremo 2022.

"Oltre a me, anche l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, sta riflettendo sulla ovvia possibilità che Amadeus continui questo viaggio - afferma - ma ora siamo concentrati su questo Sanremo, ne parleremo immediatamente dopo, intanto ribadisco il lavoro straordinario della direzione artistica: ha creato un nuovo codice per Sanremo".

Quanto ad Amadeus, allarga le braccia e usa prudenza: "Finiamo prima questo festival, siamo a partita in corso... poi avremo modo di parlare, di incontrarci. Vediamo: sarebbe prematuro pensare ora a un sì o a un no a una quarta edizione".

