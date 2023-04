Stranger Things 5: cosa aspettarsi dal capitolo finale della serie dei record

La serie televisiva statunitense Stranger Things, ideata dai Duffer Brothers, è una delle colonne portanti del catalogo della piattaforma streaming da cui è prodotta e distribuita, Netflix. Accolta positivamente sin dalla prima stagione dalla critica e dal pubblico, rimane ancora oggi una delle serie più viste e apprezzate di tutti i tempi, e ha già ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e ben 41 agli Emmy. Ambientata nella fittizia città di Hawkins, Stranger Things unisce il fantascientifico al drammatico, all’horror e a un pizzico di commedia e romanticismo, con un forte senso di amicizia e di famiglia. Il tutto condito dai tanti riferimenti culturali degli anni Ottanta, epoca in cui le vicende del gruppo di bambini, poi adolescenti, si svolgono. Ad attirare i telespettatori c’è anche lo spaventoso mondo del “Sottosopra”, l’oscura dimensione parallela alla nostra realtà, popolata da creature mostruose.

La quarta stagione si è conclusa con un boom di ascolti, preannunciando, nel finale, cosa accadrà nel capitolo successivo. Tralasciando tutte le varie teorie dei fan, c’è una sola certezza al momento: la prossima stagione sarà quella conclusiva. Dobbiamo quindi preparaci a dire addio ai nostri giovani protagonisti e a chiudere definitivamente i conti con il Sottosopra?

Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix

Cast e attori principali di Stranger Things 5

Il cast della serie televisiva Stranger Things potrebbe essere diviso in due grandi gruppi: da un lato i bambini (poi ragazzi), veri protagonisti della storia; dall’altro i “grandi”, tutti gli adulti o giovani adulti che in qualche modo li aiutano o li ostacolano.

Ecco i protagonisti più giovani della serie televisiva:

Undici (spesso abbreviato in Undi, il cui vero nome è Jane Ives), interpretata da Millie Bobby Brown, è la misteriosa bambina in fuga da un laboratorio segreto incontrata da Mike, Dustin e Lucas, dotata di poteri telecinetici;

Will (William) Byers, interpretato da Noah Schnapp, il più dolce e sensibile del gruppo di amici, dotato di spiccata intelligenza e creatività;

Mike (Michael) Wheeler, interpretato da Finn Wolfhard, è uno dei membri, nonché “capobanda”, del gruppo di amici nati nel 1971, e si innamora quasi subito di Undici;

Dustin Henderson, interpretato da Gaten Matarazzo, un ragazzino simpatico e sagace, affetto da disostosi cleidocranica, malattia che l’attore ha nella realtà e che gli provoca sigmatismo;

Lucas Sinclair, interpretato da Caleb McLaughlin, la parte razionale del gruppo, coraggioso e intraprendente, capace di mantenere sempre (o quasi) il sangue freddo.

Oltre a loro, ci sono diversi personaggi, anch’essi ragazzi o giovani adulti, che rivestono un ruolo importante nella storia:

Jonathan Byers, interpretato da Charlie Heaton, fratello maggiore di Will, intelligente, e di carattere schivo e solitario, è innamorato di Nancy;

Nancy Wheeler, interpretata da Natalia Dyer, è la sorella maggiore di Mike (e di Holly);

Steve Harrington, interpretato da Joe Keery, è il tipico ragazzo popolare, bello, coraggioso, spiritoso e audace, in grado anche di maturare dopo la fine della sua storia con Nancy, e di legare sinceramente con Dustin e Robin;

Max (Maxine) Mayfield, interpretata da Sadie Sink, soprannominata “Mad Max”, dai capelli rossi, carattere forte e viso imbronciato, è la ragazzina dal passato complicato che scombussola le vite del gruppo di amici;

Robin Buckley, interpretata da Maya Hawke, bella, forte e brillante, è la ragazza che lavora con Steve sia presso la gelateria Scoops Ahoy dello Starcourt Mall sia, poi, in una videoteca cittadina, la Family Video;

Erica Sinclair, interpretata da Priah Ferguson, è la vispa sorella minore di Lucas, sveglia e intraprendente, fondamentale per la conclusione della trama sia nella terza che nella quarta stagione.

Il gruppo dei personaggi “adulti”, i più grandi della serie, anagraficamente parlando, è invece composto da:

Jim (James) Hopper, interpretato da David Harbour, capo della polizia di Hawkins, un uomo inizialmente scorbutico e rassegnato che si affeziona a Undici e decide di adottarla;

Joyce Byers, interpretata da Winona Ryder, è l’amorevole e coraggiosa madre del bambino scomparso Will Byers e di Jonathan;

Karen Wheeler, interpretata da Cara Buono, è la madre premurosa e gentile di Mike, Nancy e Holly.

Murray Bauman, interpretato da Brett Gelman, è un cospirazionista che parla bene il russo.

Bisogna annoverare tra i cattivi, al di là delle varie creature mostruose che vengono fuori dal Sottosopra, Martin Brenner (interpretato da Matthew Modine), uno degli scienziati più importanti del laboratorio segreto da cui è fuggita Undici. Non a caso, la ragazza lo chiama ‘papà’, e lui cercherà in tutti i modi di catturarla dopo la sua fuga.

Trama Stranger Things

La serie televisiva Stranger Things, ambientata a Hawkins, in Indiana, ruota attorno alle strane vicende vissute da un gruppo di ragazzini molto amici appassionati di fantasy. Nella prima stagione, che temporalmente inizia il 6 novembre 1983, uno dei ragazzi, Will, scompare nel nulla dopo una partita di Dungeons & Dragons con i suoi amici. Più o meno nello stesso momento, in un laboratorio segreto, si aggira una mostruosa creatura, e una ragazzina con i capelli rasati scappa cercando riparo in un ristorante. Mike, Dustin e Lucas che stanno già cercando il loro amico Will, si imbattono nella ragazzina, cui danno il nome Undici per via di un tatuaggio. Con la decisione di nasconderla nella cantina della casa di Mike iniziano le vicende dei ragazzi che, cercando di salvare il loro amico Will, sono costretti ad aiutare Undici a controllare i suoi poteri telecinetici. Tutti insieme affrontano strani avvenimenti, una nuova misteriosa dimensione, il Sottosopra, creature mostruose come il Demogorgone, nonché gli agenti di Brenner, uno scienziato che vuole catturare Undici. Will viene alla fine salvato, ma rimane traumatizzato dall’esperienza nel Sottosopra.

Nella seconda stagione, il ragazzo continua ad avere delle frequenti visioni della realtà parallela in cui ha vissuto e di una minacciosa entità che lo perseguita, nonostante sia passato quasi un anno dal suo salvataggio. Siamo nell’ottobre del 1984 e, mentre il laboratorio di Hawkins cerca di contenere l’espansione del Sottosopra e delle sue mostruose creature, Mike, Will, Dustin e Lucas fanno la conoscenza di Max, appena trasferitasi dalla California. Undici, invece, è tenuta al sicuro da Hopper in un rifugio nel bosco, ma è impaziente di ricongiungersi ai suoi amici. Alla prima occasione fugge e decide di cercare, per scoprire di più sul suo passato, Terry Ives, sua madre, e Kali, una ragazza sottoposta a esperimenti insieme a lei quando era una bambina, e a cui vuole bene come fosse sua sorella. Ritornata a Hawkins, cerca di aiutare Will, ormai sotto il giogo di una creatura identificata come Mind Flayer, in grado di connettere tutti i mostri del Sottosopra. I ragazzi riescono, dopo vari scontri, a liberare di nuovo Will, ma non a sbarazzarsi definitivamente del Mind Flayer, che si staglia imponente nell’ultima scena della seconda stagione.

La terza si sviluppa nell’estate del 1985 e inizia con l’apertura dello Starcourt Mall, un gigantesco centro commerciale. I ragazzini stanno crescendo e si sono ormai consolidate le coppie Max e Lucas e Undici e Mike, mentre Will e Dustin si sentono esclusi e isolati. Tutto sembra scorrere tranquillamente, ma presto il centro commerciale si rivela essere la copertura di un’operazione militare sovietica per riaprire la porta del Sottosopra, con l’ausilio di un nuovo macchinario. Scoperta la verità, Steve, Dustin, Robin ed Erica si infiltrano nella base sotterranea dello Starcourt con l’intenzione di chiudere la porta, ma ne restano intrappolati per quattro giorni. Nel frattemo il Mind Flayer, ormai risvegliato e in forze, il 4 luglio ferisce Undici con un morso, facendole perdere i poteri. Joyce riesce però a uccidere il mostro, azionando la macchina, dopo essere entrata con Hopper nella base russa. Quest’ultimo finisce però per avere la peggio e scompare nel nulla. In questo momento tutti credono sia morto. La stagione si chiude quindi con Undici in procinto di trasferirsi.

La quarta stagione inizia nove mesi dopo gli avvenimenti dello Starcourt Mall, nella primavera del 1986. Si scopre che Hopper è sopravissuto all’esplosione, ma è imprigionato nella landa innevata della Kamčatka. Al contempo l’esercito americano vuole rapire Undici per utilizzarla a fini militari. La ragazza però è in California con i fratelli Byers, Will e Jonathan, mentre ad Hawkins, Mike, Dustin, Lucas e Max affrontano le “normali” difficoltà del liceo. Nel frattempo, sta cominciando a emergere un nuovo terrificante demone, Vecna, che sceglie le sue vittime fra gli adolescenti traumatizzati di Hawkins. Dustin, Lucas, Max, Erica, Steve, Robin, Nancy ed Eddie iniziano a indagare su questo mistero. Undici viene arrestata per aver reagito a un ennesimo episodio di bullismo, ma durante il trasporto in carcere viene rapita e portata in un laboratorio per tentare di farle riacquistare i suoi poteri. Si scopre in un secondo momento che Vecna altro non è se non la trasformazione demoniaca di Henry Creel, un bambino con poteri telecinetici, e che è stato lui a dare vita al Mind Flayer e a organizzare tutti gli eventi delle stagioni precedenti, con l’obiettivo di prendere i poteri di Undici e poter creare dei portali. Dopo vari scontri, Undici riesce in parte a trattenerlo, a discapito di Max, che finisce in coma. La temporanea morte della ragazza, però, ha permesso l’apertura di alcuni portali, con epicentro nella cittadina di Hawkins, e causato la morte di ventidue persone. Undici, Will, Mike, Joyce e Hopper si riuniscono a Hawkins e la stagione si chiude con tutti i protagonisti che osservano come il Sottosopra sta cominciando a invadere il mondo reale.

I 10 scontri più EPICI di Stranger Things | Netflix Italia

Chi è Millie Bobby Brown l’attrice protagonista di Stranger Things

La vera protagonista di Stranger Things è Undici, poi Jane Hopper, interpretata dalla giovanissima e talentuosa Millie Bobby Brown. Nata in Spagna, a Marbella dove i genitori gestivano un ristorante, il 19 febbraio 2004, ha manifestato sin da piccola problemi all’udito che con il passare degli anni hanno portato a una leggera ipoacusia a un orecchio. Si trasferisce prima, nel 2008, a Bournemouth, nel Regno Unito, e poi nel 2011, a Orlando, negli Stati Uniti. Qui inizia a frequentare una scuola di recitazione e viene notata da un agente dello spettacolo di Hollywood, che consiglia ai genitori di portare la piccola Millie a Los Angeles per farla partecipare a delle audizioni. Ottiene così il suo primo ruolo e interpreta la versione bambina di Alice, in un paio di episodi della serie televisiva C’era una volta nel Paese delle Meraviglie (Once Upon a Time in Wonderland) andati in onda nel 2013. L’anno dopo viene scritturata per un ruolo principale nella serie televisiva Intruders, ottiene una parte in un episodio di NCIS - Unità anticrimine e appare anche in Modern Family e Grey's Anatomy.

La vera svolta lavorativa di Millie Bobby Brown avviene però nel 2015, quando viene scelta per il ruolo in Stranger Things, che le regala due candidature agli Screen Actors Guild Award e due al Premio Emmy come miglior attrice non protagonista. Diventa così la più giovane attrice a ottenere questa candidatura.

Il suo esordio cinematografico, invece, avviene solo nel 2019 con il film Godzilla II - King of the Monsters, in cui interpreta Madison Russell. Con lo stesso ruolo partecipa anche al seguito del 2021, Godzilla vs. Kong, mentre ottiene il ruolo di protagonista per i film Enola Holmes ed Enola Holmes 2. Anche in Damsel, il film fantasy di Juan Carlos Fresnadillo, in uscita in ottobre 2023 su Netflix, ha il ruolo della protagonista, la principessa Elodie.

Nel 2017 è stata inserita nella lista dei trenta adolescenti più influenti al mondo e nel 2018 fra le cento persone più influenti del mondo secondo la rivista Time. Inoltre, è la più giovane a essere nominata ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Millie Bobby Brown dal 2021 ha una relazione con Jake Bongiovi, terzogenito del cantante Jon Bon Jovi, e i due hanno annunciato insieme, ad aprile 2023, il loro fidanzamento ufficiale.

Cosa aspettarsi in Stranger Things 5

L’ultima scena della quarta stagione di Stranger Things non lascia dubbi: nei nuovi episodi il Sottosopra dilagherà e si espanderà nel mondo. La quinta stagione, annunciata come l’ultima dello show, sarà più breve della quarta. Non servirà fare preamboli, dal momento che tutti i protagonisti sono già a Hawkins, come hanno confermato i Duffer Brothers.

Sono gli stessi creatori della serie a dare un’anticipazione sulla nuova stagione, accontentando i fan. Proprio il 6 novembre del 2022, durante lo “Stranger Things Day”, con riferimento alla data in cui Will Byers scompare nella prima stagione, hanno annunciato su Twitter il titolo della puntata di esordio di Stranger Things 5: The Crawl. Piccolissime anticipazioni, o possibili depistaggi, vengono dati anche da alcuni attori della serie. Ad esempio Sadie Sink, che interpreta Max, ha dichiarato a Deadline di non sapere se il suo personaggio, in coma alla fine della quarta stagione, tornerà nella stagione conclusiva.

Un possibile spoiler trapela anche dalle parole di David Harbour, che interpreta Jim Hopper. L’attore ha specificato di star seguendo una dieta ricostituente per recuperare i chili persi, e di aver iniziato degli allenamenti per far tornare il suo personaggio in forma dopo la parentesi della prigione russa della quarta stagione di Stranger Things. Potrebbe voler dire che la tranquillità tornerà presto ad Hawkins?

Le teorie dei FAN sulla QUINTA stagione di STRANGER THINGS | Netflix Italia

Quando esce la nuova stagione di Stranger Things 5?

L’attore che interpreta Jim Hopper, David Harbour, è stato il primo, in autunno del 2022, a esprimersi sui possibili tempi di lavorazione della quinta stagione di Stranger Things: “Penso che gireremo l’anno prossimo. Stanno finendo di scrivere e hanno bisogno di prepararsi”, aveva detto a GQ, ipotizzando una data di uscita per l’estate del 2024.

Finn Wolfhard, che interpreta Mike, ha invece rivelato che avrà 22 anni quando la quinta stagione arriverà sugli schermi. “Potrò bere con Gaten, Caleb e Noah e tutto il resto cast alla prima di Stranger Things 5”, ha infatti dichiarato l’attore in un’intervista a GQ. Considerando che è nato nel dicembre 2002, potremmo quindi collocare l’uscita alla fine del 2024 o all’inizio del 2025. Senza ulteriori ritardi nella produzione della serie e con l’inizio delle riprese a giugno 2023, è molto probabile che queste siano le date del debutto del finale di Stranger Things su Netflix.

Dove vedere e quante puntate avrà Stranger Things 5?

Tutte le stagioni della serie televisiva Stranger Things sono disponibili sulla piattaforma Netflix, previo pagamento dell’abbonamento. Dalla prima alla quarta hanno alternato un totale a stagione di 8 e 9 puntate, per un complessivo di 34 episodi. Si presume quindi, se si dovesse mantenere il ritmo e rispettando le premesse di una stagione conclusiva più breve della quarta, che la quinta stagione sarà composta da 8 episodi, visibili sempre in esclusiva su Netflix.

Prima stagione 8 2016 Seconda stagione 9 2017 Terza stagione 8 2019 Quarta stagione 9 2022

Sigla e musica Stranger Things 5

La sigla di Stranger Things è il perfetto connubio tra la parte grafica e quella musicale che preannuncia l’ambientazione cupa e misteriosa della serie. La parte grafica è realizzata da Imaginary Forces e si ispira ai lavori di Richard Greenberg, disegnatore noto proprio per l’uso che fa delle lettere che compongono il titolo di un film con cui crea ipnotiche combinazioni di movimenti. Sue sono le grafiche dei titoli di testa di vari film classici, tra cui Alien, e Superman. Per Stranger Things si è scelto di ricalcare lo stile dei titoli delle copertine dei libri di Stephen King, in particolare Needful Things (Cose preziose). Inoltre, mentre per il logo della sequenza iniziale si usa una versione modificata del font con grazie ITC Benguiat (ideato nel 1978), per i nomi degli attori hanno scelto il font senza grazie ITC Avant Garde, prodotti entrambi dalla International Typeface Corporation.

La parte musicale della sigla, così come la colonna sonora originale, è stata composta da Michael Stein e Kyle Dixon della band elettronica Survive. L’ampio uso di sintetizzatori, per incupire il suono, e il focus prolungato sulle lettere rosso incandenscente del titolo contribuiscono a creare nello spettatore disagio o paura, sin dalla sigla.

Stranger Things | Title Sequence [HD] | Netflix

I temi originali della colonna sonora composti da Kyle Dixon e Michael Stein si sono poi sviluppati seguendo la storia e i personaggi, ma sono un omaggio agli artisti e compositori delle colonne sonore dei film degli anni Ottanta tra cui Jean-Michel Jarre, John Carpenter, gli italianissimi Goblin e Giorgio Moroder. C’è anche una soundtrack curata da Nora Felder e dai creatori della serie, anch’essa omaggio ai brani classici degli anni Ottanta, che accompagna le vicende più importanti. Ci sono infatti brani di diversi artisti tra cui: The Clash, Joy Division, Toto, New Order, The Bangles, Foreigner, Madonna, Echo and the Bunnymen, Peter Gabriel, Corey Hart, Cyndi Lauper e Kate Bush. Menzione d’onore per la canzone Should I Stay or Should I Go dei Clash, scelta per alcuni dei momenti cardine della storia, e per Neverending Story di Limahl nella dolce versione cantata da Dustin e Suzie. Ma non si può non ricordare anche Running Up That Hill di Kate Bush, il brano più significativo della quarta stagione. Grazie al successo della serie, la canzone della cantautrice britannica è tornata in vetta alle classifiche in numerosi paesi, diventando virale anche tra i ragazzi della Generazione Z.

La canzone preferita di Max: RUNNING UP THAT HILL | Stranger Things 4 | Netflix Italia