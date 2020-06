Shade è tornato, il nuovo singolo è Autostop

Nello stile di Shade, anche per questa occasione, l’hit maker con all’attivo 8 dischi di Platino e 3 Oro, ha annunciato con un freestyle il suo nuovo singolo in uscita il 16 giugno. Nel video Shade mostra ancora una volta le sue capacità di cimentarsi in più generi musicali, dal rap al pop, e di usare benissimo le parole.

Rappando in 10 stili diversi in un solo minuto e usando le basi delle hit internazionali e italiani del momento, Shade riesce a cambiare modo di cantare tra una canzone e l’altra nascondendo tra le parole indizi sul titolo del singolo.

AUTOSTOP, questo il nome del brano, è stata prodotto da JARO in collaborazione con il team di Itaca e rappresenta il desiderio di staccare, di cercare qualcosa di speciale. Che sia il mare, la persona giusta o anche solo la felicità. Ed è proprio l’estate, questa più delle altre, il momento giusto per ripartire e trovare ciò che si cerca, soprattutto in questo periodo.

AUTOSTOP arriva dopo la certificazione Oro dell’ultimo singolo “Allora ciao” e dopo i suoi successi “Irraggiungibile” il Triplo Disco di Platino, “La hit dell’estate” e “Bene ma non benissimo” Doppio Platino, “Senza farlo apposta” Platino, “Amore a prima insta” Oro.