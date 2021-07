Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna, ma c'è il trucco

Stefano De Martino si sposa con Fiammetta Cicogna. Le immagini delle nozze sono state condivise su Instagram ma c'è l'inghippo

Per Stefano De Martino è arrivato il momento di debuttare nel mondo del cinema. Il 32enne di Torre Annunziata ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come ballerino ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi in cui è stato anche giudice nella ventesima edizione. De Martino si è poi cimentato nel ruolo di conduttore di programmi comici con Made in Sud e Stasera tutto e possibile. Ora l'ex di Belen Rodriguez diventerà anche attore.

"Farò un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà", ha dichiarato Stefano De Martino al Festival del Cinema e della TV di Benevento.

Stefano De Martino si sposa (per finta): ecco chi è la fortunata

Stefano De Martino sarà uno dei protagonisti della commedia Il giorno più bello, in cui reciterà anche Fiammetta Cicogna. Le riprese sono in corso presso il Castello di San Giorgio Canavese, in Piemonte, e alcuni scatti del backstage condivisi su Instagram hanno suscitato un certo clamore. Stefano De Martino infatti si è sposato con Fiammetta Cicogna e le immagini delle nozze sono state mostrate nelle Stories del novello attore. Peccato però che si tratti solo di finzione cinematografica. De Martino infatti pare abbia una nuova compagna, che non è Fiammetta Cicogna, e al momento non sembra intenzionato a convolare a nozze.