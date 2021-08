Tata Ferragni, quanto guadagna? Ecco lo stipendio di tata Rosalba

Tata Ferragni, quanto guadagna: la coppia Fedez-Chiara Ferragni si è affidata a tata Rosalba, una puericultrice, per la cura di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno un rapporto speciale con tata Rosalba, la persona a cui hanno deciso di affidare la cura dei loro figli Leone e Vittoria in loro assenza. La nanny oggi non lavora più per i Ferragnez, che l'hanno salutata con una festa in suo onore con tanto di torta personalizzata, ma è stata qualcosa di più di una semplice babysitter. Tata Rosalba a livello professionale si definisce una puericultrice.

Chiara Ferragni, tata Rosalba: cos'è e mansioni della puericultrice

La puericultrice è una figura professionale legalmente riconosciuta che rientra nelle Arti ausiliare del servizio sanitario nazionale. Questi professionisti si occupano non solo della cura dei bambini nella fascia d'età tra 0 e 6 anni ma forniscono anche supporto tecnico, morale e pratico alle mamme, in modo da guidarle e allontanare le paure del ruolo di geniore. Tata Rosalba quindi si è occupata anche di insegrare a Chiara Ferragni come cambiare il pannolino, il modo corretto di allattare e gestire lo svezzamento ma anche di aspetti come la regolarizzazione del sonno e come interagire con i bambini per il loro corretto sviluppo dal lato motorio e psicologico.

Tata Ferragni, quanto guadagna? Ecco la stima

Per capire quale possa essere lo stipendio di tata Rosalba si può fare un confronto sui portali che offrono il servizio di puericultrice a domicilio, tenendo conto che i parametri per definirne il prezzo sono vari (orario, luogo di lavoro, esperienza della nanny, effettive mansioni, etc). In media una consulenza post partum più 3 assistenze diurne hanno un prezzo di 350 euro. Una consulenza singola invece osta 80 euro. Il sito Nany&Butler invece ha una tariffa settimanale di 1.000 euro più vitto e alloggio. Una delle più note puericultrici, Silvana Parisi, chiede per una consulenza sonno full time h24 fino a 1.600 euro. Tata Rosalba potrebbe quindi facilmente essere arrivata a percepire fino a 4.000 euro al mese per 3 anni con Chiara Ferragni.